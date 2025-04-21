Карта бойових дій 21 квітня 2025: чи існувало “великоднє перемирʼя” на фронті насправді

Карта бойових дій в Україні 21 квітня 2025 — понеділковий запит українців, які, поївши смачних пасок, готові з новими силами долучатися до допомоги війську та Україні загалом.

В Україні вже внормоване поняття донатів. Тому тепер ми закликаємо: оформлюй щомісячні підписки на фонди, що забезпечують військо, яким довіряєш, і розповідай про них друзям. Бо єдина гарантія нашого життя — військові ЗСУ.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Кремль продовжує використовувати наративи, які російські офіційні особи неодноразово використовували для виправдання вторгнення Росії в Україну з метою подальшої мілітаризації російського суспільства в довгостроковій перспективі.

Ймовірно, це частина підготовки до потенційного майбутнього затяжного конфлікту з НАТО.

Українські чиновники заявляють про систематичне переслідування Росією релігійних громад на всій території тимчасово окупованої України, зокрема й проти християн.

Російські війська нещодавно просунулися в Курську область і поблизу Торецька.

Експерти публікують свою інтерактивну карту та звіт.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 квітня 2025 року

Генштаб повідомляє, що за минулу добу зафіксовано 96 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник здійснив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1882 обстріли, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 957 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб ворога.

На Харківському напрямку противник один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася атака загарбників в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Надія, Мирне, Греківка, Катеринівка, Нове та Ямполівка.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районі Часового Яру та у бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу Дружби, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та Розлив.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Костянтинополя, Скудного та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у районах Малої Токмачки, Малих Щербаків та Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Курщині минулої доби ворог здійснив 184 обстріли, 17 з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 16 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 670 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойових броньованих машини, десять артилерійських систем, 30 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 50 одиниць автомобільної техніки.

Карта бойових дій 21 квітня

Карта бойових дій 21 квітня 2025: чи існувало “великоднє перемирʼя” на фронті насправді / 12 Фотографій

Генштаб

Нещодавно ЗСУ помстилися окупантам за удар по Сумах. Детальніше про таке “фаєршоу” читай за посиланням.

Головне фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.