Україна

Карта бойових дій 21 квітня 2025: чи існувало “великоднє перемирʼя” на фронті насправді

Вікторія Мельник, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 09:00
карта бойових дій
штанга
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Карта бойових дій 21 квітня 2025: чи існувало “великоднє перемирʼя” на фронті насправді
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