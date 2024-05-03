Тут людина сама обирає, ким і де служити. У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ЗСУ

Під час повномасштабної війни набір до армії модернізувався, тепер дедалі частіше охочих стати на захист батьківщини можна побачити у рекрутингових центрах.
На базі Солом’янського ЦНАПу у Києві відкрили рекрутинговий центр української армії. Це ще один додатковий шанс піти до війська на те місце, куди хочеш і де будеш корисним. Можна прийти, визначитися та обирати посаду та бригаду відповідно до своїх вмінь та бажань.
А якщо з першого разу не знайдеться відповідна посада, то можна залишити резюме. Саме за таким алгоритмом в країні вже кілька місяців працюють рекрутингові центри.
Нині в армії чекають на водіїв різних категорій: заправників, електриків, механіків. Шукають навіть кухарів.
База з вакансіями оновлюється чи не щогодини. Знайти відповідну посаду допомагають консультанти.
База з вакансіями оновлюється чи не щогодини. Знайти відповідну посаду допомагають консультанти.
Головна відмінність центру від ТЦК: тут людина сама обирає, де і ким служити.
Такий самий рекрутинговий центр вже відкрили у Львові. Детальніше про функції центру, читай в нашому іншому матеріалі.
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