Україна

Це не махінації! Чому НБУ заборонив обмінникам демонструвати курс валют та яка зараз ситуація на ринку

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Серпня 2022, 19:30

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