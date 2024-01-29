Післяпологова депресія у чоловіків: чи справді буває та як проявляється

Народження дитини та її поява у сімʼї є не лише великою відповідальністю, а й етапом випробування для батьків. Адже як би дорослі не готувалися до нового досвіду, однак передбачити всі можливі зміни та випробування неможливо.

Зараз суспільство починає серйозно сприймати та працювати із запитом, коли матері стикаються із післяпологовою депресією. Однак спеціалісти також визнали, що післяпологова депресія зустрічається і в чоловіків.

Про післяпологову депресію в чоловіків, її симптоми та прояви розповіла у своєму Instagram психіатриня Софія Влох.

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Післяпологова депресія у чоловіків: причини

Зазвичай, під час вагітності та пологів, вся увага рідних прикута до жінки. Це й не дивно, адже саме жінка переживає великі гормональні та фізичні перебудови, проходить пологи та годування грудьми.

Однак що у цей момент відчуває тато? Як зазначає психіатриня, не завжди почуття щодо появи дитини у сімʼї — радісні.

— Наукові дані підтверджують, що приблизно 8-10 % чоловіків мають післяпологову депресію. Вона має найвищу поширеність протягом трьох-шести місяців після пологів, але може приховано розвиватися протягом року.

Причинами післяпологової депресії у чоловіків є:

велика відповідальність;

абсолютна зміна життя;

безсонні ночі;

втома;

переживання з приводу нестачі матеріальних засобів для забезпечення малюка і дружини всім необхідним;

батьківські почуття прокидаються набагато пізніше, ніж у жінок;

попередні депресивні епізоди;

гормональні зміни.

За словами Софії Влох, критерії післяпологової депресії у чоловіків відповідають основним критеріям великого депресивного епізоду.

Симптоми післяпологової депресії у чоловіків

Є кілька основних симптомів післяпологової депресії у тата:

пригнічений настрій;

ангедонія — втрата інтересу або задоволення;

знижений настрій переважну кількість часу;

зниження апетиту;

порушення сну;

психомоторна загальмованість або збудженість;

нестача енергії, втома;

почуття провини, нікчемності;

відсутність концентрації;

суїцидальні думки.

Крім основних симптомів, можуть додаватися: дратівливість, підвищена тривога, емоційна лабільність.

— Для визначення депресії у чоловіків також використовується Единбурзька шкала післяпологової депресії, PHQ9. Лікування включає психотерапію, зокрема КПТ та фармакотерапію (СІЗЗС), — пояснює експертка.

Лікарям рекомендується проводити скринінг на депресію у чоловіків протягом першого року після пологів.

Звернутися по допомогу можна до психолога за спеціальними номерами гарячої лінії для психологічної підтримки чоловіків.

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