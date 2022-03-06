На часі. Як отримати 6500 від держави, якщо втратив роботу

У часи війни особливо важлива підтримка держави. І поки українські військові захищають наші землі, уряд – пильнує за гаманцем.

В Україні ввели спеціальну виплату для постраждалих від війни з Росією. Розмір допомоги від держави — 6,5 тисяч гривень.

Хто може отримати виплати

Кожен українець, який через війну втратив можливість працювати й заробляти собі на життя.

— Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 гривень без жодних умов, — повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Як щодо інших соціальних виплат

Кабмін працює для того, аби зберегти всі соціальні виплати. Наразі відомо, що в березні усі вони збережуться.

Крім того, пенсії для українських пенсіонерів будуть проіндексовані.

— Українцям старшого віку, попри війну, забезпечуємо повну виплату проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно з законодавством.

З 1 березня пенсії проіндексовані на 14%, — зазначив президент.

Соціальні виплати українці зможуть отримати впродовж березня.

У разі, якщо ви не можете отримати соцвиплати за місцем проживання, потрібно подзвонити на гарячу лінію Укрпошти для переведення виплат за місцем фактичного перебування: тел. 0 800 300 545 (кнопка 2 – розділ Пенсії, соціальні виплати та субсидії).

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