Зеленський оголосив склад нового Кабінету міністрів

Президент Володимир Зеленський 16 липня 2025 року представив фракції Слуга народу майбутній склад оновленого Кабінету міністрів, який очолить Юлія Свириденко.

Згідно з інформацією від Української правди та голови фракції Давида Арахамії, Зеленський особисто був присутній на засіданні близько півгодини.

Він висловив подяку колишньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю за роботу, представив Юлію Свириденко як нову очільницю уряду та окреслив ключові кадрові зміни в міністерствах.

Ключові кадрові ротації

Новий прем’єр-міністр: Кабінет міністрів очолить Юлія Свириденко, яка до цього обіймала посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки.

міністра економіки. Міністр оборони: Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль очолить Міністерство оборони.

Перший віцепрем’єр та Мінцифри: Михайло Федоров, віцепрем’єр з інновацій — міністр цифрової трансформації, обійме посаду першого віцепрем’єра.

міністр цифрової трансформації, обійме посаду першого віцепрем’єра. Об’єднання міністерств: Міністерство економіки, Міністерство екології та Міністерство аграрної політики будуть об’єднані в одне відомство. Його очолить Олексій Соболев, який раніше був першим заступником Юлії Свириденко в Міністерстві економіки.

Віцепрем’єр з євроінтеграції: Тарас Качка, ще один заступник Свириденко, замінить Ольгу Стефанішину на посаді віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції. Щодо можливого призначення Стефанішиної послом України при ЄС чи в США, інформації не було.

Міністерство соціальної політики: Його планують перейменувати на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності. Очолить об’єднане відомство Денис Улютін — перший заступник міністра фінансів.

перший заступник міністра фінансів. Міністр енергетики та юстиції: Міністерство енергетики замість Германа Галущенка очолить Світлана Гринчук, яка донедавна була главою Мінекології. Натомість Герман Галущенко стане міністром юстиції.

Міністерство культури: наразі залишається без очільника після звільнення Миколи Точицького. Кандидата на цю посаду ще шукають. Планується відокремити від міністерства стратегічні комунікації та інформполітику, передавши їх агентству, підпорядкованому безпосередньо прем’єр-міністерці Юлії Свириденко.

Хто залишається на посадах?

Свої посади в уряді збережуть:

Олексій Кулеба (віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад і територій)

Андрій Сибіга (міністр закордонних справ)

Ігор Клименко (міністр внутрішніх справ)

Сергій Марченко (міністр фінансів)

Наталія Калмикова (міністерка у справах ветеранів)

Віктор Ляшко (міністр охорони здоров’я)

Матвій Бідний (міністр молоді і спорту)

Оксен Лісовий (міністр освіти та науки)

Наступні кроки

Голосування за призначення членів оновленого уряду заплановане на засіданні парламенту 17 липня.

Ці зміни відбуваються після того, як 14 липня 2025 року Президент Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд, а Денису Шмигалю — обійняти посаду міністра оборони.

15 липня Шмигаль подав заяву про відставку, що за процедурою означало відставку всього Кабінету міністрів.

Парламент затвердив відставку Шмигаля та його уряду 16 липня.

Раніше ми розповідали, про причини звільнення генерал-майора Михайла Драпатого з посади командувача Сухопутних військ у зв’язку із завершенням його каденції.

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