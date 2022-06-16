Ексклюзив

Це більше, ніж просто картинки! Розповідаємо детально, що таке NFT та як на ньому заробити

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Червня 2022, 07:00
Що таке NFT та як на ньому заробити
Фото: Unsplash

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