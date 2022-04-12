Мобілізація 2022: скасовано весняний призов та відтерміновано демобілізацію — що треба знати про новий указ президента

На початку війни Володимир Зеленський видав указ про строки призовів на військову службу. Таке рішення було ухвалене через повномасштабну агресію Росії на Україну.
Проте від 11 квітня 2022 року указом президента змінюються деякі пункти.
Так, скасували призов на строкову військову службу у квітні — червні 2022 року.
Військовослужбовці, які вже вислужили встановлений термін своєї строкової служби, чекатимуть на наступну хвилю демобілізації.
Вони будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.
Вони будуть звільнені в запас не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.
В Україні триває війна з Росією, тож коли буде оголошено нові строки призову, не зазначається.
Якщо мобілізація означає призов резервів через введення воєнного стану, то демобілізація — переведення Збройних сил та економіки країни у режим мирного часу.
Тобто це означає, що термін служби цих військових буде продовжено до закінчення війни або до наступної хвилі мобілізації строковиків.
Розповімо про те, які взагалі існують мобілізаційні хвилі:
До такого призову вдаються в надскладних ситуаціях, коли триває повномасштабна війна і не вистачає людей з основних мобілізаційних хвиль.
У Раді зареєстрували законопроект щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану.
За ігнорування пропонується ввести кримінальну відповідальність до десяти років позбавлення волі.
Передбачається, що цю норму також повинні виконати члени Кабінету Міністрів, керівники органів державної влади та їх заступники, депутати Верховної Ради, сільські, селищні, міські голови, працівники правоохоронних органів України, судді, судді Конституційного Суду України, прокурори, які перебувають за межами України, за відсутності поважних причин.
Поважними причинами для того, щоб не повертатися, може бути:
Всі перелічені вище особи повинні протягом 15 днів повернутися на територію України. У разі невиконання норми повернення порушник карається позбавленням волі від п’яти до десяти років.
Важливо! Це не ухвалене рішення. Верховна Рада отримала законопроект 8 квітня 2022 року, а 11 квітня його направили на ознайомлення профільного комітету.
Важливо! Це не ухвалене рішення. Верховна Рада отримала законопроект 8 квітня 2022 року, а 11 квітня його направили на ознайомлення профільного комітету.
З 15 березня розпочалася друга хвиля мобілізації українців. Детально про те, що треба знати про другу хвилю резервістів, ми розповіли раніше.