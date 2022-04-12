Мобілізація 2022: скасовано весняний призов та відтерміновано демобілізацію — що треба знати про новий указ президента

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту Вероніка Кононенко, практикантка сайту 12 Квітня 2022, 12:45
Скасували весняний призов
Фото: Telegram

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