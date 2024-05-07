Росіяни не використовують Кримський міст для постачання військових вантажів — що показало розслідування Molfar

Однією з найбільш обговорюваних тем у сфері військових цілей у тилу ворога тривалий час залишався Кримський міст. Майже рік тому ЗСУ востаннє атакували незаконно зведене окупантами сполучення між РФ та півостровом.

Водночас росіяни заявляли, що за кілька місяців відремонтують покриття. Аналітики Molfar провели власне розслідування та заявили: атакувати міст зараз немає сенсу, адже росіяни більше не використовують його для військових перевезень.

Детальніше про розслідування та ключові тези з нього, розібрали далі у матеріалі.

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Росіяни не використовують Кримський міст для військових перевезень: розслідування

Аналітики Molfar проаналізували супутникові знімки Maxar та дійшли висновку, що окупанти не використовують незаконно зведений Кримський міст для перевезення військових вантажів.

Ймовірно, так склалося через ефективну атаку на міст у липні 2023 року.

Зокрема, вони зазначили, що у період з травня по вересень 2023 року через сполучення курсували вантажні та пасажирські перевезення, і лише раз, у липні того року, було помічено військовий вантаж. З лютого по квітень 2024 року мостом не проїхав жоден вантажний потяг із військовою технікою.

Загальна статистика свідчить, що росіяни не хочуть перевозити військові вантажі через міст після попередніх атак, тому вони використовують альтернативні маршрути.

Відомо, що вантажі вирушали у Крим з Росії через станцію Тамань. Після атаки у липні 2023 року, кількість вантажних потягів зменшилася у половину, а військові вантажі не перевозилися взагалі. Залізничним покриттям рухалися лише пасажирські потяги.

Як росіяни перевозять військові вантажі зараз

За даними розслідування аналітиків, росіяни активно використовують залізничні шляхи у війні проти України. Зокрема, будують нові сполучення з іншими тимчасово окупованими територіями України та зʼєднують їх з Кримом та РФ.

Так, окупанти будували залізничне сполучення Акимівка — Бердянськ — Маріуполь — Ростов.

Аналітики зазначають: план росіян полягає у тому, щоб зʼєднати окупований Крим сухопутним, залізничним коридором через нові захоплені території України.

Інший шлях, який зʼєднує Росію та ТОТ України — сухопутні дороги. Самі окупанти зазначали про гарну якість покриття, яке тепер використовується для перевезень вантажів.

Також росіяни активно використовують пороми та літаки.

Сам Кримський міст, ймовірно, нині використовують для поодиноких та незначних транспортувань військових вантажів, але росіяни не використовують залізницю.

Про будівництво залізниці на ТОТ до Росії раніше говорив й керівник ГУР Кирило Буданов. Детальніше можеш дізнатися з іншого нашого матеріалу.

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