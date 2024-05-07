Війна в Україні

Росіяни не використовують Кримський міст для постачання військових вантажів — що показало розслідування Molfar

Вікторія Мельник, журналістка сайту 07 Травня 2024, 12:00
Кримський міст
Фото: Getty Images

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