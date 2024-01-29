Актор Володимир Федінчук загинув на війні — пам’яті того, хто грав Енея на сцені

На жаль, на війні гине багато талановитих людей, чимало їх вбила Росія. За роки повномасштабної війни загинули сотні митців з різних сфер. Нині стало відомо, що на фронті загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру та захисник України Володимир Федінчук.

Ми розповімо, що відомо про діяльність актора Володимира Федінчука.

Володимир Федінчук помер: що відомо

Про смерть актора повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою Донецької області.

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Заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк також висловила біль втрати.

— Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, — сказала вона.

Директор драмтеатру Володимир Петрів теж висловив скорботу.

— Ти зустрів 2024 на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що понад тиждень не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці. І раптом ти зник. Зв’язок обірвався, але надія жила. А потім звістка: тебе більше немає з нами. Ти загинув, як герой. В бою, — написав очільник драмтеатру.

Що відомо про діяльність Володимира Федінчука

Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Театральне мистецтво.

Ще з 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а з 2016 року — у Рівненському музично-драматичному театрі.

Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру:

Зерносховище — Горобець;

Енеїда — Еней;

Скрудж. Різдвяна історія — молодий Скрудж.

На жаль, на фронті загинуло багато хороших акторів. Раніше ми розповідали про смерть актора Андрія Павленка.

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