Актор Володимир Федінчук загинув на війні — пам’яті того, хто грав Енея на сцені

На жаль, на війні гине багато талановитих людей, чимало їх вбила Росія. За роки повномасштабної війни загинули сотні митців з різних сфер. Нині стало відомо, що на фронті загинув 31-річний актор Рівненського обласного музично-драматичного театру та захисник України Володимир Федінчук.
Ми розповімо, що відомо про діяльність актора Володимира Федінчука.
Про смерть актора повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. За його словами, Володимир загинув 22 січня в боях під Михайлівкою Донецької області.
Заслужена діячка мистецтв, хореографиня Мирослава Воротняк також висловила біль втрати.
— Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, — сказала вона.
Директор драмтеатру Володимир Петрів теж висловив скорботу.
— Ти зустрів 2024 на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що понад тиждень не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці. І раптом ти зник. Зв’язок обірвався, але надія жила. А потім звістка: тебе більше немає з нами. Ти загинув, як герой. В бою, — написав очільник драмтеатру.
Володимир Федінчук у 2012 році закінчив Теребовлянське вище училище культури, у 2015 — Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю Театральне мистецтво.
Ще з 2011 працював у Коломийському обласному академічному українському драматичному театру, а з 2016 року — у Рівненському музично-драматичному театрі.
Серед ролей, які Володимир Федінчук зіграв у виставах рівненського облмуздрамтеатру:
На жаль, на фронті загинуло багато хороших акторів. Раніше ми розповідали про смерть актора Андрія Павленка.
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