Відтепер — окремо. Як розірвати дружбу: етичні способи підходу до розмови

Дружба — це той тип взаємин, де люди знають одне про одного практично все. Не обов’язково дружба починається з дитинства: інколи достатньо випадкової зустрічі у зрілому віці, а тоді людина стає твоєю найбільшою підтримкою та опорою.

Проте, інколи навіть найтриваліша та найближча дружба приносить вже не радість, а сум та розчарування. У таких випадках доводиться думати, як краще завершити дружні взаємини.

Психотерапевтки Анна Серджент й Навіт Шехтер дали поради та запропонували етичні способи, як розірвати дружбу.

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Як закінчити дружбу: поради

Психологиня та психотерапевтка Анна Серджент каже: закінчувати будь-які стосунки практично завжди видається складно. Однак якщо дотримуватися кількох порад, болючого досвіду можна уникнути.

Не спілкуйся з людиною так, наче ти терапевт. Краще уникати складних термінів, а навести наочні приклади, що могло піти не так. Адже складні слова просто налякають людину, що була тобі другом/подругою.

Завжди слухай аргументи іншої сторони, але ніколи не продовжуй взаємини через почуття провини.

— Послухай аргументи, щоб зрозуміти, чи можна щось вирішити. Але якщо рішення вже ухвалене, а ти не хочеш надалі спілкуватися з цією людиною, краще наполягати на своєму, — пояснює психологиня.

Зберігати дружбу через почуття провини не є позитивним результатом ні для кого з вас.

Не навішуй ярлики та не звинувачуй, а поясни, що саме ображає тебе.

Інколи можна дати дружнім взаєминам охолонути природним шляхом.

Конгітивно-поведінкова психотерапевтка Навіт Шехтер пояснює: інколи краще пустити ситуацію на самоплин.

— Ми живемо в суспільстві, де люди люблять придушувати свої почуття. Саме тому комусь легше бути “примарою”, — каже вона.

Щоб зберегти мир між усіма членами компанії чи між тобою й іншою людиною, ви можете просто рідше бачитися.

Якщо людина психічно чи фізично завдає тобі шкоди, тоді не бійся різко та назавжди закінчити неприємні взаємини. Не забудь про можливості у соціальних мережах: заблокуй акаунт колишнього/(-ї) друга чи подруги, аби не завдавати собі ще більшої шкоди.

Розглянь альтернативи: можливо, варто не одразу відсікати близьку людину, а зрозуміти причину такого бажання.

Цілком ймовірно, твоя дружба з близькою людиною погіршилася через відстань — адже чимало з нас роз’їхалося різними країнами через повномасштабну війну. Як покращити дружбу на відстані, розповідали тобі раніше.

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