Відтепер — окремо. Як розірвати дружбу: етичні способи підходу до розмови

Дружба — це той тип взаємин, де люди знають одне про одного практично все. Не обов’язково дружба починається з дитинства: інколи достатньо випадкової зустрічі у зрілому віці, а тоді людина стає твоєю найбільшою підтримкою та опорою.
Проте, інколи навіть найтриваліша та найближча дружба приносить вже не радість, а сум та розчарування. У таких випадках доводиться думати, як краще завершити дружні взаємини.
Психотерапевтки Анна Серджент й Навіт Шехтер дали поради та запропонували етичні способи, як розірвати дружбу.
Психологиня та психотерапевтка Анна Серджент каже: закінчувати будь-які стосунки практично завжди видається складно. Однак якщо дотримуватися кількох порад, болючого досвіду можна уникнути.
— Послухай аргументи, щоб зрозуміти, чи можна щось вирішити. Але якщо рішення вже ухвалене, а ти не хочеш надалі спілкуватися з цією людиною, краще наполягати на своєму, — пояснює психологиня.
Зберігати дружбу через почуття провини не є позитивним результатом ні для кого з вас.
Зберігати дружбу через почуття провини не є позитивним результатом ні для кого з вас.
Конгітивно-поведінкова психотерапевтка Навіт Шехтер пояснює: інколи краще пустити ситуацію на самоплин.
— Ми живемо в суспільстві, де люди люблять придушувати свої почуття. Саме тому комусь легше бути “примарою”, — каже вона.
Щоб зберегти мир між усіма членами компанії чи між тобою й іншою людиною, ви можете просто рідше бачитися.
Щоб зберегти мир між усіма членами компанії чи між тобою й іншою людиною, ви можете просто рідше бачитися.
Цілком ймовірно, твоя дружба з близькою людиною погіршилася через відстань — адже чимало з нас роз’їхалося різними країнами через повномасштабну війну. Як покращити дружбу на відстані, розповідали тобі раніше.
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