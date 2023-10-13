Теперь — отдельно. Как разорвать дружбу: этические способы подхода к разговору

Дружба — это тот тип взаимоотношений, где люди знают друг о друге практически все. Не обязательно дружба начинается с детства: иногда достаточно случайной встречи в зрелом возрасте, а тогда человек становится твоей величайшей поддержкой и опорой.

Однако иногда даже самая продолжительная и ближайшая дружба приносит уже не радость, а печаль и разочарование. В таких случаях приходится думать, как лучше завершить дружеские отношения.

Психотерапевты Анна Серджент и Навит Шехтер дали советы и предложили этические способы, как разорвать дружбу.

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Как закончить дружбу: советы

Психолог и психотерапевт Анна Серджент говорит: заканчивать какие-либо отношения практически всегда кажется сложно. Однако если следовать нескольким советам, болезненного опыта можно избежать.

Не общайся с человеком так, как будто ты терапевт. Лучше избегать сложных терминов, а привести наглядные примеры, что могло пойти не так. Ведь сложные слова просто испугают человека, который был тебе другом/подругой.

Всегда слушай аргументы другой стороны, но никогда не продолжай отношения через чувство вины.

— Послушай аргументы, чтобы понять, можно ли что-нибудь решить. Но если решение уже принято, а ты не хочешь дальше общаться с этим человеком, лучше настаивать на своем, — объясняет психолог.

Сохранять дружбу из-за чувства вины не является положительным результатом ни для кого из вас.

Не навешивай ярлыки и не обвиняй, а объясни, что именно обижает тебя.

Иногда можно дать дружеским отношениям остыть естественным путем.

Конгитивно-поведенческий психотерапевт Навит Шехтер объясняет: иногда лучше пустить ситуацию на самотек.

— Мы живем в обществе, где люди любят подавлять свои чувства. Именно поэтому кому-то легче быть “призраком”, — говорит она.

Чтобы сохранить мир между всеми членами компании или между тобой и другим человеком, вы можете просто реже видеться.

Если человек психически или физически причиняет тебе вред, тогда не бойся резко и навсегда закончить неприятные отношения. Не забудь о возможностях в социальных сетях: заблокируй аккаунт бывшего друга или подруги, чтобы не наносить себе ещё большего вреда.

Рассмотри альтернативы: возможно, следует не сразу отсекать близкого человека, а понять причину такого желания.

Может быть, твоя дружба с близким человеком ухудшилась из-за расстояния — ведь многие из нас разъехались разными странами из-за полномасштабной войны. Как улучшить дружбу на расстоянии, рассказывали тебе раньше.

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