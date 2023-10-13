Теперь — отдельно. Как разорвать дружбу: этические способы подхода к разговору

Дружба — это тот тип взаимоотношений, где люди знают друг о друге практически все. Не обязательно дружба начинается с детства: иногда достаточно случайной встречи в зрелом возрасте, а тогда человек становится твоей величайшей поддержкой и опорой.
Однако иногда даже самая продолжительная и ближайшая дружба приносит уже не радость, а печаль и разочарование. В таких случаях приходится думать, как лучше завершить дружеские отношения.
Психотерапевты Анна Серджент и Навит Шехтер дали советы и предложили этические способы, как разорвать дружбу.
Психолог и психотерапевт Анна Серджент говорит: заканчивать какие-либо отношения практически всегда кажется сложно. Однако если следовать нескольким советам, болезненного опыта можно избежать.
— Послушай аргументы, чтобы понять, можно ли что-нибудь решить. Но если решение уже принято, а ты не хочешь дальше общаться с этим человеком, лучше настаивать на своем, — объясняет психолог.
Сохранять дружбу из-за чувства вины не является положительным результатом ни для кого из вас.
Сохранять дружбу из-за чувства вины не является положительным результатом ни для кого из вас.
Конгитивно-поведенческий психотерапевт Навит Шехтер объясняет: иногда лучше пустить ситуацию на самотек.
— Мы живем в обществе, где люди любят подавлять свои чувства. Именно поэтому кому-то легче быть “призраком”, — говорит она.
Чтобы сохранить мир между всеми членами компании или между тобой и другим человеком, вы можете просто реже видеться.
Чтобы сохранить мир между всеми членами компании или между тобой и другим человеком, вы можете просто реже видеться.
Может быть, твоя дружба с близким человеком ухудшилась из-за расстояния — ведь многие из нас разъехались разными странами из-за полномасштабной войны. Как улучшить дружбу на расстоянии, рассказывали тебе раньше.
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