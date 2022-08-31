Борщ — це мій наркотик: Євген Клопотенко про гастробізнес під час війни та популяризацію української кухні

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Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 31 Серпня 2022, 18:00
Євген Клопотенко
Фото: Instagram

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