Акція Народний сухпай для ЗСУ — долучитися може кожен

Аби захисники на фронті відчували підтримку українців, чимало благодійних організацій допомагають нашим оборонцям від першого дня повномасштабної війни.

Цього тижня на території ВДНГ волонтери організували акцію Народний сухпай, до якої може долучитися кожен охочий.

Від самого ранку на ВДНГ люди несуть харчі для наших військових. Вони власноруч пакують сухпайки, залишаючи на кожному побажання для українських воїнів.

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За лічені години волонтери разом з охочими запакували сотні харчових наборів. У кожен входять консерви, сублімований суп, мівіна, чай, кава, солодке та вода.

Ми як волонтери не очікували, що люди приноситимуть так багато харчів, — зізнається благодійник Сергій.

На день тут вдається формувати 400-600 сухпайків, які відправляються у 18 військових частин. Волонтери спершу дізнаються у командування, чого саме бракує на передовій, а потім складають запит для людей.

Окрім харчів, волонтери передають на фронт речі першої потреби та медикаменти. У цьому допомагають українські та закордонні фармацевтичні компанії, які надають необхідні ліки безкоштовно.

Під час війни кожен допомагає своїй країні всім, чим може. Наприклад, на Черкащині четверо друзів налагодили виробництво бронежилетів для ЗСУ.

Дивись, як люди перепрофілювали меблевий цех під пошиття необхідного для захисників.

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