Акция Народный сухпай для ВСУ — приобщиться может каждый

Чтобы защитники на фронте чувствовали поддержку украинцев, многие благотворительные организации помогают нашим военным с первого дня полномасштабной войны.

На этой неделе на территории ВДНХ волонтеры организовали акцию Народный сухпай, к которой может присоединиться любой желающий.

С самого утра на ВДНХ люди несут продукты для наших военных. Они собственноручно пакуют сухпайки, оставляя на каждом пожелание для украинских воинов.

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За считанные часы волонтеры вместе с желающими упаковали сотни пищевых наборов. В каждый входят консервы, сублимированный суп, мивина, чай, кофе, сладкое и вода.

Мы как волонтеры не ожидали, что люди будут приносить так много продовольствия, — признается благотворитель Сергей.

За день здесь удается сформировать 400-600 сухпайков, которые отправят в 18 воинских частей. Волонтеры сначала узнают в командовании, чего именно не хватает на передовой, а затем составляют запрос для людей.

Кроме продовольствия, волонтеры передают на фронт вещи первой нужды и медикаменты. В этом помогают украинские и зарубежные фармацевтические компании, которые предоставляют необходимые лекарства бесплатно.

Во время войны каждый помогает своей стране ётем, чем может. Например, в Черкасской области четверо друзей наладили производство бронежилетов для ВСУ.

Смотри, как люди перепрофилировали мебельный цех под пошив необходимого для защитников.

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