Не стій, стрибай і труна у блискітках: бойові медикині розповіли, чому гумор — потужна броня

Куба & Аляска У новому випуску проекту Екзамен Маша Єфросиніна поговорила одразу з двома героїнями, бойовими медикинями з позивними Куба та Аляска. Вони стали головними героїнями однойменного документального фільму, який нещодавно вийшов у прокат.Їхні історії різні, але схожі в одному: обидві врятували не одне життя на передовій, пережили власні поранення й втрати, а їхня дружба стала однією з тих опор, що дозволяє вистояти. Куба та Аляска в інтервʼю Маші Єфросиніній Знайомся — Куба. Хто вона така Юлія з позивним Куба спершу була медикинею-волонтеркою на Майдані у 2014, згодом — однією з перших учасниць медичного батальйону Госпітальєри, які рятували поранених на фронті. Вона керувала евакуаціями поранених у складі 92-ї бригади, виїжджала під обстрілами, рятуючи бійців.Куба співзаснувала рух VETERANKA та створила цех by VTRNK, де шиють жіночу військову форму. У мирному житті Юля займалась дизайном одягу — її колекція була представлена на Ukraine Fashion Week та у Парижі. Служила на Донеччині та Харківщині та нагороджена медалями За врятоване життя, За оборону Харкова, Захиснику Вітчизни тощо. Читати на тему Щоразу, коли думаю, що це найважчий день — настає наступний. Історія парамедикині Аляски про роботу на фронті Парамедикиня розповіла, як вирішила піти на фронт та що найтяжче у роботі. Знайомся — Аляска. Хто вона така Олександра з позивним Аляска — у цивільному житті журналістка й художниця. Навчалася в Одеському медичному університеті, працювала в Києві, а після 24 лютого 2022 року приєдналася до руху VETERANKA і стала бойовою медикинею. Під час служби дістала серйозне поранення після атаки дрона, але після лікування повернулася у стрій. Зараз служить у Нацгвардії й допомагає ветеранам, які повертаються до цивільного життя. Паралельно створює графічні серії про війну та урбаністику. Ми сміємося завжди Одна з тем розмови з Машею Єфросиніною — гумор на фронті. Ведуча розповіла, що вже подивилася документальний фільм, де дівчата у головних ролях, і сказала, що постійний сміх медикинь у кадрі сильно контрастує з жахами передової й створює сюрреалістичний ефект. Аляска на це відповіла, знов таки сміючись: — Ми сміємось завжди: коли нам добре, коли нам погано, коли нам страшно. Ми просто гієни, — жартує Аляска. Куба додає: Ми навіть сміємось, коли надаємо допомогу пораненим. Він кричить, а я кажу: ну що ти кричиш? Дві гарні дівчини тебе роздягають, наркоту пропонують, а ти кричиш. Їхній гумор — це спосіб підтримати бійця й себе. — Уявіть, поранена людина, а над нею ще й плачуть. Це ж неможливо. Я все життя так: звикла сміятися, — пояснила Куба. Без чорного гумору — нікуди Обидві визнають: гумор для них — захисний механізм. І навіть кажуть, що мають список на випадок смерті. У ньому — власні похоронні "побажання". У Аляски — труна в блискітках, пісня ТНМК — Не стій, стрибай і крематорій. — У мене просто фобія, не хочу, щоб мене просто закопали. Читати на тему Гідність, характер та желейні цукерки. Військова Куба про маст-хев для захисниці та як почати свій шлях на передовій Юлія Сідорова на псевдо Куба розповіла про досвід на передовій, як наважилась стати першою на стежину української жінки на війні та про ідею створення військової форми для жінок. Куба додає: — А мені Аляска обіцяє приносити червоні троянди. Я їх терпіти не можу. Кажу їй — "фу, яка ти", — хихоче Куба. На питання Маші — а як же почесті, з якими ховають героїв, з Не стій, стрибай, це не дуже вʼяжеться, Аляска відповідає: — Я не хочу, щоб мої близькі страждали. Якщо смерть — це перехід в іншу форму, то я б хотіла, щоб вони розуміли: я не засмучусь. Бо там мене вже чекає компанія, яку я буду рада зустріти. Тож фільм Куба та Аляска показує не лише фронтову роботу медикинь, а й те, що жінка на війні не самотня. У неї є посестра, є опора, є сестринство, яке рятує. Жіночі історії на фронті різні, але об'єднує їх одне — сміливість. У бригаді Рубіж розповіли про 18-річну Юнгу — наймолодшу операторку FPV, яка разом із хлопцями "кошмарить" ворога.