Розкласти пісню на атоми, щоб передати сенс: історія перекладачок жестової мови з нацвідбору на Євробачення

Дата 3 лютого мала визначити переможця нацвідбору на Євробачення 2024. Проте чи то збій роботи Дії, чи, що більш ймовірно, емоційна та віддана робота перекладачок жестової мови здобула щось значно більше перемоги — любов українських глядачів.

Не дивно, що мережа вибухнула питаннями, хто ж ці дівчата. За виконання пісень жестовою мовою була відповідальна Катерина Заботкіна. А за переклад жестовою мовою — Ольга Буназів.

Журналістка програми Факти ICTV Ольга Чайко поспілкувалась з перекладачками, аби дізнатись трохи більше про настільки поки що незвичну, але однозначно необхідну професію сучасності.

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Розкласти пісню на атоми

Катерина Заботкіна ділиться, що може переслуховувати пісню, яку потрібно перекласти, чи не мільйон разів.

Я її розкладаю на атоми. Якщо є живі виступи артистів, я передивитися якісь їхні фішечки, щоб зрозуміти, що і як вони роблять, щоб пропустити їхню історію крізь себе.

Перекладачка пісень жестовою мовою розповідає, що жестова мова — це її хобі. Та що цікавіше — дівчина вивчала її самостійно.

Першим поштовхом до нового хобі дав особливий момент на музичному фестивалі: Катерина побачила, як одна дівчина грала на гітарі, а хлопець перекладав це жестовою мовою.

І це було вау — це було так класно. Я так цим надихнулась, але я не знала, куди із цим іти.

Тому Катерина знаходила уроки на YouTube, а потім сиділа перед дзеркалом та повторювала всі потрібні рухи.

Крім того, нове хобі дало можливість нарешті виконувати улюблені пісні. Адже, як стверджує перекладачка, музикального слуху вона не має, щоб співати.

— Це, до речі, дуже смішна історія. У мене в родині всі співають. Мама закінчувала музичну школу. У всіх абсолютний слух. Як вийшло так зі мною, я не знаю.

Коли всім дітям давали цукерку, щоб вони заспівали, то мені давали цукерку, щоб я не співала.

У своїй роботі перекладачем пісень жестовою мовою дівчина теж старається не співати. Важливіше для неї — проговорювати слова та передавати настрій пісні.

У кожного перекладача-виконавця є свої фішки

Для Катерини основна фішка — це передача сенсу. Перекладачка говорить, що деякі люди помилково можуть вважати, що ті, хто має порушення слуху — абсолютно нічого не чують. Проте це не так, адже може бути й невеликий ступінь глухоти, коли людина може відчувати ритм.

Якщо людина хоче дізнатися текст пісні — вона його відкриє і прочитає. Я для цього не потрібна. Головне для мене — передати ритм, сенс.

Катерина говорить, що переклад пісень може забирати різну кількість часу. Адже в одному випадку ти можеш одразу відчути, про що пісня та який її посил.

А інколи це зробити складніше й доводиться не один день витратити на пошуки потрібного настрою, який необхідно передати глядачу.

Є такі пісня, які ти просто чуєш, і в тебе руки, таке враження, що не твої, їх щось веде. І це так легко і просто відбувається. Бувають пісні, які на початку слухаєш і думаєш, що не зможеш перекласти.

Може минути день чи два й нічого не буде виходити. А потім у сповільненому темпі почне вдаватися передавати по фразі. Далі вже не змазуються жести й зрештою все виходить.

На думку глядачів, все вдалось і в день нацвідбору. Катерина розповідає, що це був дуже напружений період підготовки. Навіть лягти спати так і не вдалось.

Сказати, що я прокинулася знаменитою — мені трохи ніяково навіть. Це була величезна честь і водночас відповідальність.

Довелось прикласти чимало зусиль, аби підготуватись до виконання пісень. Адже слухати їх потрібно було наживо.

Це виклик, коли ти слухаєш наживо, що робить артист. І у тебе є лічені секунди, щоб це зробити (перекласти пісню, — ред.).

Дівчина згадує, що від усієї роботи, руки боліли. Особливо останній тиждень підготовки. Навіть була відчутна кріпатура.

Пісні — це наша душа

Перекладачка жестовою мовою Ольга Буназів має трохи інакшу історію шляху до своєї професії. Адже для неї жестова мова — рідна. Нею вона спілкувалась з дитинства зі своїми старшими братом і сестрою, які мають порушення слуху.

Ніхто їх не розумів. А я виявилася дуже здібною дівчинкою, завжди водила їх по лікарях та була їхнім перекладачем.

Перекладачка розповідає, що між собою спілкуватись рідним не складно. Найбільший виклик, коли потрібно якраз піти в лікарню, або ж просто банально замовити каву у кав’ярні.

Та новим випробуванням став для Ольги якраз нацвідбір, оскільки потрібно було слідкувати та перекладати ті слова, які говорить ведучий, учасник, журі. Важливо було почути всіх, щоб їх змогли зрозуміти й ті, хто мають порушення слуху. Говорить, зрозуміла, що все вдалось, коли почула похвалу від викладачів.

Хоча уявити було складно, що колись доведеться брати участь в реалізації такого великого шоу.

Ольга згадує, що раніше просто мала взаємну підписку з Катериною, потім перекладачки домовились записати дует. І за дві години до публікації відзнятого відео, дівчата отримали пропозицію долучитись до роботи на нацвідборі.

Ми спочатку не повірили. Мурахи були по тілу.

Говорить, що головною мотивацією було бажання передати емоції людям, які не можуть почути всього, що відбувається на шоу. Крім того, була мета й показати людям, які чують, що жестова мова — це красиво та її вивчення може бути цікавим.

Та знання жестової мови потрібні не лише на пісенних конкурсах, але й у повсякденному житті. Особливо, якщо твоя рідна людина боронить країну на передовій. Читай, як спілкуватись з військовими, які мають порушення слуху.

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