Розповіді

Розкласти пісню на атоми, щоб передати сенс: історія перекладачок жестової мови з нацвідбору на Євробачення

Даніела Долотова, журналістка сайту Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 05 Лютого 2024, 19:00
перекладач жестової мови

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