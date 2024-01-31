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Якщо навчишся повністю жити тут і зараз, то рутини більше не буде: інтерв’ю з Вімом Вендерсом, чий фільм номінували на Оскар

Богдана Макалюк, журналістка сайту 31 Січня 2024, 17:00
Вім Вандерс: інтерв’ю з режисером фільму Ідеальні дні
Фото: Getty Images

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