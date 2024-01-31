Интервью
Эксклюзив

Если научишься полностью жить здесь и сейчас, то рутины больше не будет: интервью с Вимом Вендерсом, чей фильм номинировали на Оскар

Богдана Макалюк, журналист сайта 31 января 2024, 17:00
Вім Вандерс: інтерв’ю з режисером фільму Ідеальні дні
Фото: Getty Images

Эксклюзивы
Народження погодків
Как рождение погодок влияет на женский организм: о рисках, обследованиях и восстановлении говорим с гинекологами
секс іграшки
Подростки, взрослые и пожилые люди. Секс-игрушки для всех возрастов: почему это не тема-табу
Разлад харчової поведінки: що це, прояв та методи лікування РХП
Похудение на грани жизни и смерти. Что такое расстройства пищевого поведения и чем они опасны
Вплив металу та психоделічної музики на інтелект та емоції людини
Улучшает работу мозга или провоцирует депрессию? Как death-metal и психоделическая музыка влияет на психику
Смотреть больше

Больше новостей
Мобилизация аспирантов и студентов 2024 года: что известно о законопроекте 10449
Будет ли мобилизация аспирантов и студентов: что известно о законопроекте №10449 — главное
церковний календар 2024
Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих
Как получить гражданство Болгарии
Быстро не выйдет? Как получить гражданство Болгарии и что для этого нужно
Як побороти печію в доашніх умовах
Вкусно, но есть не буду, опять изжога замучает! Рассказываем о причинах появления и как от нее избавиться в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Позитивні новини в січні 2024
От сбитого российского самолета до достижений в спорте: позитивные новости января 2024 в разных сферах
Турецкие сериалы о любви
Пылкие истории чувств: подборка лучших турецких сериалов о любви
Фильм Голда с Хелен Миррен: интересные факты со съемочной площадки
Фильм Голда. Судный день: Хелен Миррен о перевоплощении в образ, съемках и исторической точке Украины
Украинские биографические фильмы об известных людях — интересная подборка
О силе, творчестве, любви и борьбе. Украинские биографические фильмы — интересная подборка

Видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал

Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 31 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:03:37
Бої під Бахмутом: військові ЗСУ розповіли, як боролися з вагнерівцями
Играли с вагнеровцами в “прятки”, расстояние было метров 20! Военные ВСУ о боях под Бахмутом
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:02
Вигадують нові способи перетину кордону — прикордонники про креативні спроби втікачів
Маскируются под диких животных. Пограничники рассказали о новых идеях пересечения границы от уклонистов
0:03:10
Спортивні протези для військових — данська компанія подарувала свої розробки
Смогут даже бегать! В чем особенность спортивных протезов для ветеранов войны
0:02:08
Война глазами херсонских детей - прячутся от обстрелов в игрушках
Во время обстрелов прячутся в игрушках. В Херсоне дети из-за постоянного стресса борются с расстройствами речи
0:12:36
Ситуація на Авдіївському напрямку: що відбувається та які дії окупантів
Окружить Авдеевку не удалось, штурм через канализацию провалился — какая тактика оккупантов сейчас
Карта бойових дій в Україні сьогодні 29.01.2024: онлайн
Карта боевых действий 29 января 2024: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Як працюють українські ювеліри під час війни: розповіді майстрів
Читать дальше
Рассказывать о войне с помощью украшений из обломков снарядов: как сейчас работают украинские ювелиры

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь