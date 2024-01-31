Если научишься полностью жить здесь и сейчас, то рутины больше не будет: интервью с Вимом Вендерсом, чей фильм номинировали на Оскар

1 февраля в украинских кинотеатрах выходит лента Идеальные дни. Это новая картина Вима Вендерса, которого считают одним из самых знаменитых немецких режиссеров. Фильм полностью снят в Японии и именно эту страну он представляет на Оскаре в номинации Лучший международный фильм.

Главный герой ленты — мужчина, по имени Хираяма — уборщик туалетов в Токио. Его жизнь — это простая, но волшебная рутина, в которой он нашел свое счастье. Каждый день имеет четкую структуру, где наряду с работой существуют творческие хобби: пленочная фотография и выращивание деревьев, а также слушание рок-музыки (саундтрек фильма полон культовых песен) и чтение книг. Но несколько внезапных встреч приоткроют занавес великих тайн главного героя.

Вікнам удалось получить комментарии культового режиссера в преддверии украинского проката.

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История возникновения фильма

— Идеальные дни знаменуют ваше возвращение в Японию после нескольких десятилетий. Как это возникло и какова его история, в двух словах?

— Лента началась с неожиданного письма, которое я получил в начале позапрошлого года: “Хотели бы вы снять серию короткометражных художественных фильмов в Токио, возможно, четыре или пять, примерно по 15-20 минут каждый? Все эти фильмы будут касаться удивительного общественного социального проекта, будут привлекать работу выдающихся архитекторов, и мы будем гарантировать, что вы сможете самостоятельно разработать сценарий и получить лучший актерский состав. Также гарантируем вам полную творческую свободу”. Это звучало, мягко говоря, любопытно. Уже многие годы я стремился вернуться в Японию и испытывал настоящие приступы тоски по Токио.

Итак, я читал дальше: тема касалась общественных туалетов, и надеялись найти персонажа, через которого можно было бы понять суть японской культуры гостеприимства, в котором туалеты играют совсем другую роль, чем в нашем собственном западном видении “санитарии”.

Для нас действительно туалеты не являются частью нашей культуры, наоборот, они являются воплощением ее отсутствия. В Японии это маленькие святыни мира и достоинства.

Мне понравились фотографии тех чудес архитектуры, которые я увидел. Они скорее походили на храмы санитарии, чем на туалеты. Мне понравилась идея “искусства”, связанная с ними. И мне, конечно, нравилось видеть их в выдуманном контексте. Я всегда считаю, что “места” лучше защищать в историях, чем в непридуманном контексте. Но мне не понравилась идея серии короткометражных фильмов. Это не мой язык. Вместо того чтобы снимать четыре раза по четыре дня, я ответил, почему бы нам не снять настоящий фильм за эти 17 дней. Что можно сделать с четырьмя короткими фильмами?

Представьте, вместо этого у вас был полнометражный фильм! Ответ был такой: “Нам нравится ваша идея! Но можно ли это сделать?” Я ответил: “Да! Если мы сократим нашу историю до меньшего количества мест и до одной главной роли. Но сначала я должен приехать и убедиться своими глазами. Я не могу представить историю, не зная мест для нее”. Но я как раз был посреди съемочного процесса, поэтому сказал, что могу выделить неделю в мае, а потом, возможно, мы сможем сделать это в октябре, когда у меня будет окно для постпродакшена другого фильма. (Это был Ансельм).

В мае я отправился в Токио на десять дней. Там смог встретиться со своим взлелеянным в мечтах актером для возможной роли Кодзи Якусьо (я видел его в дюжине фильмов и всегда им восхищался). Я видел эти места, все они расположены в Шибуе, которую я люблю. Эти туалеты были слишком красивы, чтобы быть правдой.

Но фильм не мог быть о них. Это могло бы стать фильмом, только если бы нам удалось создать уникального смотрителя, действительно правдоподобного, реального персонажа. Лишь его история имела бы значение, и только если бы его жизнь стоила просмотра, он мог бы нести фильм, и те места, и все связанные с ними идеи, например острое чувство “общего блага” в Японии, взаимное уважение к “городу” и “друг к одному”, которые делают общественную жизнь в Японии такой отличной от нашего мира. Я не мог написать это сам. Но у меня был отличный спарринг-партнер и соавтор в лице Такумы Такасаки. Мы рыли глубоко, чтобы найти нашего человека.

О главном герое

— Фильм почти поэтически описывает красоту повседневности через историю человека, живущего скромной, но очень довольной жизнью в Токио.

— Да, все это правда. Но все это вышло с Хираями. Именно так мы решили назвать этого человека, медленно формировавшегося на наших глазах. Я представил человека, который имел привилегированное и богатое прошлое и глубоко пришел в упадок. И у которого потом было прозрение однажды, когда его жизнь была на самой низкой точке, наблюдая за проблесками солнца сквозь листву, которая удивительным образом осветила ад, в котором он просыпался. Японский язык имеет специальное название для этих внезапных явлений, которые появляются неоткуда: комороб — танец листьев на ветру, падающий, как игра тени, на стену перед вами, созданный солнцем.

Такое явление спасло Хираяму, и он решил жить другой жизнью, простой и скромной. И он стал тем уборщиком, которым он есть в нашем сюжете. Предан, доволен несколькими вещами, среди которых его старый фотоаппарат (которым он фотографирует только деревья и комореби), свои карманные книги и свой старый кассетный магнитофон с коллекцией кассет, которые он сохранил с молодых дней. Его выбор музыки также отразился в названии, когда Хираяма (уже в сценарии) однажды слушает Perfect Day Лу Рида.

Рутина Хираямы стала основой нашего сценария. Прелесть такого регулярного ритма “всегда одинаковых” дней заключается в том, что ты начинаешь видеть все мелочи, которые не одинаковы и каждый раз меняются.

Дело в том, что если ты действительно научишься полностью жить здесь и сейчас, рутины больше не будет, есть бесконечная цепь уникальных событий, уникальных встреч и уникальных моментов. Хираяма переносит нас в это царство блаженства и наслаждения. И поскольку фильм — это взгляд на мир его глазами, мы также видим всех людей, с которыми он сталкивается с такой же откровенностью и щедростью: его ленивого коллегу Такаши и его девушку Аю, бездомного мужчину, живущего в парке, где Хираяма работает каждый день, его племянницу Нико, которая ищет убежища у своего дяди, “маму”, владелицу скромного ресторанчика, куда Хираяма ходит в выходные, ее бывшего мужа и многих других.

О восхищении японской культурой

— Что в Японии и ее культуре вызывает у вас такой восторг, и какие элементы японской культуры преобладают в этом фильме?

— “Сервис” имеет другое значение в Японии, чем в нашем мире. В конце съемок я встретил известного американского фотографа, который не мог поверить, что я снял фильм о человеке, который чистит туалеты. “Это история моей жизни!” — сказал он. “Когда я приехал юношей в Японию, чтобы изучать боевые искусства, известный учитель, к которому я ходил, сказал мне: “Если ты полгода будешь работать в общественных туалетах, чистя их каждый день, то ты сможешь вернуться и увидеть меня”. Это я и сделал. Я вставал ежедневно в шесть утра, чтобы почистить туалеты в одном из самых бедных районов Токио. Учитель издали следил за этим, а потом принял меня в ученики”.

Этому человеку сейчас за шестьдесят, и он никогда не возвращался в Америку. В любом случае, это только пример. Есть и другие истории о руководителях крупных компаний, которые завоевали уважение своих работников только после того, как пришли на работу раньше них и почистили общие туалеты.

Это не “неполноценная” работа. Это скорее какая-то форма духовного отношения, жест равенства и скромности.

И тогда вам достаточно пожить чуть-чуть в Америке, чтобы понять важность “общего блага”. Однажды во время длительного пребывания в Японии, когда я работал там над сюжетами снов в До конца света, меня посетил друг-американец, никогда ранее не бывший в Японии. Была зима и многие люди бегали в масках (30 лет до пандемии). “Они все так боятся заразиться?” — спросил меня мой друг. Я ему сказал: “Нет, ни в коем случае. Они уже простужены, и они носят маски, чтобы защитить других”. Он посмотрел на меня с недоверием: “Нет, ты шутишь!” Но это была правда, такое общее отношение.

— Вы давно связаны с Токио и Японией. Именно Токио играет важную роль в Идеальных днях, ведь у вас была чрезвычайная возможность снимать в местах, где обычно снимать запрещено. Какие впечатления от съемки в Токио? И как Токио изменился после вашего фильма Токио-Га в 1985 году?

— Я влюбился в Токио, еще когда я впервые заблудился в нем во время прогулки. Это было уже в конце семидесятых. Это было настоящее чудо. Я часами ходил вокруг, не зная, где я нахожусь в этом огромном городе, а потом просто заходил в любое метро и снова находил свой отель. Каждый день я шел в другой район. Я был поражен, казалось бы, хаотической структурой города, где можно встретить старые кварталы со старинными деревянными домами рядом с небоскребами и оживленными перекрестками, где ты идешь этими научно-фантастическими двух- или трехэтажными автострадами, а рядом с ними находишь самые спокойные жилые районы с лабиринтами крошечных улиц рядом. Я был очарован всем будущим в зародыше.

Тогда я всегда видел Соединенные Штаты как место, где можно встретить будущее. Здесь, в Японии, я нашел другую версию будущего, которая меня очень устраивала.

И тогда, конечно, я многое узнал из фильмов Ясудзиро Озу (которого до сих пор считаю своим учителем, хотя я и увидел его ленты впервые только тогда, когда я уже был молодым кинорежиссером с несколькими картинами за плечами). Он создал почти сейсмографический отчет об изменениях японской культуры с 1920-х до начала 1960-х годов, когда он скончался. Токио-Га я снимал в 1982 году по его следам, пытаясь увидеть, как Токио уже изменилось с тех пор, как он последний раз снимал там 20 лет назад.

— Вы известны тем, что особым образом используете музыку в своих фильмах. Теперь в Идеальных днях вы тоже придумали особую музыкальную концепцию.

— Казалось бы неправильным представить “оценку” для этой простой повседневной жизни. Но поскольку Хираяма слушает его кассеты с музыкой в основном с шестидесятых до восьмидесятых годов, его музыкальный вкус дал нам саундтрек его жизни: от Velvet Underground, Отиса Реддинга, Патти Смит, Kinks или Лу Рида до других, а также японской музыки того периода.

— Вы посвящаете фильм маэстро Озу, которого уже упоминали в этом разговоре. Какие элементы его творчества оказали на вас наибольшее влияние?

— В основном ощущение, которое пронизывает его фильмы, что каждая вещь и каждый человек уникальны, что каждое мгновение случается только раз, что обыденные истории — это единственные вечные истории.

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