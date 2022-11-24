Развиваться в игровой форме: как пополнять словарный запас ребенка и стимулировать интеллект

Игры — очень важная составляющая жизни ребенка, поскольку такая деятельность позволяет моделировать разные ситуации и развиваться.

Так устанавливается личность, формируются социальные роли, модели поведения и способы взаимодействия с окружающими. Благодаря играм малыш развивает умственные способности, тренирует память и фантазию.

Психолог Дмитрий Карпачев объяснил, как в игровой форме можно расширить словарный запас ребенка и стимулировать интеллект.

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Словарный запас и интеллект

Научные исследования подтверждают, что словарный запас ребенка оказывает непосредственное влияние на развитие интеллекта и логического мышления.

Поэтому Карпачев рекомендует родителям следить за нормами развития речи своих малышей до шести лет. Их можно найти в интернете.

А после шести лет детям важно постоянно расширять свой словарный запас. Сделать это можно благодаря чтению или играм.

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Как пополнять словарный запас детей

Одной из интересных идей является игра Что означает термин. Она развивает воображение, повышает эрудицию и расширяет словарный запас ребенка.

Играть в нее можно как вдвоем, так и с большим количеством участников. Один игрок берет толковый словарь (например, иностранных слов), выбирает любое слово и просит другого человека объяснить значение этого термина.

Если игрок знает определение слова, то за правильный ответ получает приз — фишку, монетку и т.д. Затем этот участник зачитывает слово, а первый объясняет его суть. Выигрывает тот, кто в конце набрал больше всего призов.

Кстати, в игровой форме можно прививать малышу и другие полезные привычки. Читай, как сделать так, чтобы ребенок сам выбирал здоровое питание.

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