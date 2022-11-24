Развиваться в игровой форме: как пополнять словарный запас ребенка и стимулировать интеллект

Игры — очень важная составляющая жизни ребенка, поскольку такая деятельность позволяет моделировать разные ситуации и развиваться.
Так устанавливается личность, формируются социальные роли, модели поведения и способы взаимодействия с окружающими. Благодаря играм малыш развивает умственные способности, тренирует память и фантазию.
Психолог Дмитрий Карпачев объяснил, как в игровой форме можно расширить словарный запас ребенка и стимулировать интеллект.
Научные исследования подтверждают, что словарный запас ребенка оказывает непосредственное влияние на развитие интеллекта и логического мышления.
Поэтому Карпачев рекомендует родителям следить за нормами развития речи своих малышей до шести лет. Их можно найти в интернете.
А после шести лет детям важно постоянно расширять свой словарный запас. Сделать это можно благодаря чтению или играм.
Одной из интересных идей является игра Что означает термин. Она развивает воображение, повышает эрудицию и расширяет словарный запас ребенка.
Играть в нее можно как вдвоем, так и с большим количеством участников. Один игрок берет толковый словарь (например, иностранных слов), выбирает любое слово и просит другого человека объяснить значение этого термина.
Если игрок знает определение слова, то за правильный ответ получает приз — фишку, монетку и т.д. Затем этот участник зачитывает слово, а первый объясняет его суть. Выигрывает тот, кто в конце набрал больше всего призов.
Кстати, в игровой форме можно прививать малышу и другие полезные привычки. Читай, как сделать так, чтобы ребенок сам выбирал здоровое питание.
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