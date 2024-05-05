Каждый пятый ребенок имеет нарушение сна! Война, наши дети и как им помочь

Несомненно, война имеет негативное влияние на человеческую психику. И дети, как известно, не являются исключением. Они могут наравне со взрослыми, а иногда даже сильнее переживать из-за войны.

Президент ОО Центр социального лидерства Октябрина Лисовская рассказала в интервью изданию WoMo о том, как война сказывается на детской психике, как определить ПТСР у малышей и как им можно помочь.

Как изменилось поведение детей с 24 февраля

С началом войны поведение детей значительно изменилось. Сейчас многие дети не могут посещать школу или садик. Поэтому из-за ограниченных возможностей для общения и игр, многие из них испытывают эмоциональные колебания и могут быстро менять настроение.

Сейчас также смотрят

Октябрина Лисовская рассказала о результатах исследования, которое они проводили. Согласно ему, каждый пятый ребенок имеет нарушения сна, а каждый десятый не желает общаться с семьей.

Чем меньше ребенок — тем сильнее он нуждается в безопасности и защите родителей. Но если папа и мама сами обессилены, то возможен риск, что для ребенка коммуникация в семье будет разрушительной.

Стресс от войны влияет на всех, включая благополучные семьи. Поэтому важно не игнорировать психологическую помощь для поддержания эмоционального равновесия детей и при первых признаках сразу обращаться к психологу.

Как помочь малышам избежать стресса и ПТСР

Родителям очень важно помнить, что только квалифицированный специалист может диагностировать ПТСР у ребенка.

В то же время, стоит быть внимательными к определенным симптомам, которые могут указывать на стресс или ПТСР. Речь о:

нарушении сна;

частых истериках;

ночных кошмарах;

агрессии;

депрессивном состоянии;

желании уединиться;

чрезмерной привязанности к родителям;

проблемах с концентрацией внимания;

апатии;

сниженном интересе к играм;

повышенной тревожности.

Несвоевременное обращение за помощью может привести к серьезным последствиям, таким как биполярное аффективное расстройство или расстройство адаптации. Они могут повлечь за собой то, что ребенок во взрослом возрасте не сможет достичь успехов в учебе или на работе, а также к зависимости от алкоголя или наркотиков.

Поэтому родителям в эти времена стоит быть особенно внимательными к своим детям и при первых симптомах не медлить, а сразу идти к врачу.

Как родители могут помочь ребенку пережить сложные времена

Прежде всего, стоит дать малышам быть собой и заниматься любимыми активностями. Это может быть рисование, танцы, вокал или просто любимая игра и тому подобное.

Важно поддерживать гибкий подход к дисциплине и режиму дня. Особенно в периоды высокой эмоциональной нагрузки.

Не стоит требовать от ребенка быть таким же успешным, как до войны. Ведь это естественно, что хронический стресс влияет на концентрацию, память, стиль взаимодействия.

Важно также не отрицать войну, а помочь адаптироваться к новым реалиям. В этом малышам помогает психолог. Эффективна регулярная поддержка и осознанная коммуникация, чтобы ребенок чувствовал возможность положиться на родителей.

Ранее мы рассказывали, как поддержать ребенка, если он далеко.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.