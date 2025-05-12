Воспитать “настоящего мужчину”: психолог о том, может ли женщина пройти этот путь сама

Многие дети в Украине остаются без отцов. Не только потому, что в стране идет война, но и потому, что не все готовы брать на себя ответственность за ребенка, прилагать усилия для его воспитания или беречь семью. В большинстве случаев ребенок остается с матерью.

Для женщины воспитание дочери может не создавать сложных вопросов, а для девочки — мама становится примером для подражания. А вот в вопросе воспитания сыновей мамы могут сталкиваться с вызовами. В семьях, где мальчики растут без отца, женщины могут чувствовать, что сыну не хватает мужской руки, поддержки и компании. А еще не хочется вырастить зависимого от себя ребенка.

Как мамам балансировать опеку и строгость в воспитании мальчиков? Где взять позитивную ролевую модель мужчины, с которой мог бы брать пример сын? И какие частые ошибки допускают женщины, которые воспитывают сыновей самостоятельно?

Об этом Вікна-Новини расспросили психолога и кандидата в сертифицированные транзакционные аналитики Ирину Басисту.

Отец оставил семью: что будет чувствовать ребенок

В стране более десяти лет идет жестокая война. Поэтому десятки тысяч детей теряют самых родных — своих родителей. Для каждого ребенка это болезненный удар, который может повлиять на психическое и физическое здоровье, оставить глубокие раны на всю жизнь.

Но относительно часты случаи, когда пары разводятся, понимают, что их пути расходятся. В таких случаях ребенок тоже переживает тяжелый удар, и должен остаться с одним родителем.

В такие моменты самое главное распознать, что ребенок нуждается в помощи, а также оказать квалифицированную поддержку. Необходимо вовлечь его в работу с психологом / психотерапевтом или психиатром (в зависимости от глубины проблемы), а также окружить поддержкой и любовью дома.

Психолог Ирина Басиста делится, что в случае когда мама или папа покидает семью, необходимо максимально поддерживать связь и привязанность.

Однако если отец погиб в результате войны, не менее важно говорить с ребенком об отце, о том, каким он был, какими были его черты, прошлое, все, что мама знает об отце, его семье, и общаться об этом.

Так у ребенка сформируется внутреннее понимание своей истории со стороны отца, а картина прошлого станет более полноценной. Мама с сыном должны вместе проживать потерю.

— Это могут быть ритуалы горевания, обсуждения, воспоминания — грустные и веселые, разговоры о сильных сторонах, просмотр фотографий. На этапе горевания это может помочь.

Это не должно быть очень часто, но во время интенсивного горевания это может быть. Условно, пятницу мы выделяем для того, чтобы поговорить о папе, посмотреть фильм, где будет подниматься эта тема.

Самое главное, объясняет Ирина, чтобы у ребенка и матери было разрешение на горевание и разговоры. Эта тема не должна быть запрещена. Ребёнок и мать должны пережить эти эмоции, а не заглушить их в себе. Так же маме нельзя делать вид, будто она не горюет и не плачет.

Я всегда говорю, что мамам можно плакать при детях. И это нормально, потому что дети учатся выражать эмоции, но при этом говорить, что со мной все в порядке. Я справлюсь. Я плачу, потому что мне тоже больно.

Внимание и поддержка ребенка в кризисный момент

Воспитать “настоящего мужчину или женщину” — это набор распространенных стереотипов. Ведь у каждого из нас представления о том, каким должен быть мужчина или женщина, разные. Прежде всего, задача родителей — воспитать человека. Чуткого, воспитанного, доброго, честного, целеустремленного… Так что не стоит разделять поддержку мальчика и девочки.

В случае потери в семье мама должна быть готова давать контакт ребенку тогда, когда ему это будет необходимо. Потребности в разном возрасте схожи, независимо от того, мальчик это или девочка. Но стоит помнить и о ролевых моделях, которые окружают ребенка в социуме.

Модели ребенок уже берет от женских фигур и мужских. Это зависит от того, с чем встречается ребенок в социуме, что он видит, какие мультики и фильмы смотрит, что видит в отношениях мамы и своего отца, родственников.

Мужская ролевая модель у ребенка может быть сборной, наполненной разными опытами. Но все они должны быть положительными и приятными для ребенка. Маме же стоит уделять достаточное количество внимания, обеспечивать возрастные потребности и реагировать на запросы сына/дочери.

Частые ошибки в воспитании мальчиков

Ошибки в воспитании ребенка исходят от стереотипизированного восприятия друг друга. “Мужчина должен… а женщина должна…”. Нельзя говорить сыну, что теперь он мужчина в семье и должен быть с определенным набором черт. Психолог отмечает: ребенок остается ребенком, у него должно быть детство, а еще мальчики тоже плачут.

Стереотипы могут касаться будущей профессии, которой хотелось бы овладеть ребенку, игрушек, норм поведения, других навязанных требований общества…

В любом случае мамам не стоит прилагать особых усилий, чтобы воспитать мужчину. Достаточно находиться в постоянном контакте с ребенком, обеспечивать его желания и потребности, позволять сыну или дочери проявляться так, как хочется ребенку, а не маме.

Важно, чтобы мальчику позволяли проявляться так, как он хочет. Если он хочет примерить платье, почему бы нет? Он и так поймет, что в социуме мальчики ходят в штанишках и футболках, однако с мамой дома, в безопасных условиях, он может экспериментировать.

В воспитании нельзя ущемлять и навязывать стереотипы. Мамам лучше избегать таких шаблонных фраз:

Ты мальчик, а потому должен вести себя достойно, помогать маме, быть главой семьи.

Мальчики не могут работать воспитателями или быть дизайнерами, лучше стать врачом или бизнесменом.

Теперь ты главный в нашей семье, настоящий мужчина!

Ты девочка! Нельзя одеваться как мальчик!

Настоящие девочки должны выглядеть хорошо, много работать, хорошо учиться и всегда помогать маме.

Все мальчишки любят машинки. Все девочки любят кукол.

В подростковом возрасте дети будут привносить в свою жизнь все больше ролевых моделей. Они будут приобретать черты, которые им откликнулись в социуме, творчестве или в другом месте.

Такие, скажем, гендерные особенности — присущи уже подросткам. До подросткового возраста к ребенку нужно относиться как к ребенку, независимо от того, какого он пола.

Стоит ли привлекать родственников к поддержке ребенка

Если ребенок переживает потерю, поддержку должна оказывать не только мама и психотерапевт, но и все близкое окружение. Так что родным следует напомнить об этом и объяснить, как лучше поддержать, чтобы не задеть за живое.

Сейчас принято воспитывать детей в нуклеарной семье, то есть мама, папа и ребенок. Но, чтобы воспитать ребенка, нужно целое племя. И я объясню почему. Воспитание — сложный и эмоционально затратный процесс, — делится Ирина Басиста.

Чем больше родственников, бабушек и дедушек, и других близких людей вовлечены в этот процесс, тем легче будет маме. Женщина будет меньше чувствовать выгорание, усталость, а соответственно будет лучше включена в воспитание.

Польза есть и для ребенка, ведь он получает больше жизненного опыта и значимых людей, расширяет круг общения. Такие встречи с родными должны быть регулярными и предсказуемыми. При условии, что родственники стабильны, ребенок и мама получат дополнительный ресурс.

Как научить ребенка выражать эмоции

После травм дети могут закрываться, прекращать показывать свои переживания, эмоции и мысли. Однако главная задача — научить ребенка выражать все, что он чувствует.

Ирина Басиста объясняет, что наиболее эффективным способом научить ребенка распознавать и выражать свои эмоции — учить этому с раннего возраста, открыто говорить о своих эмоциях и чувствах. Сейчас есть немало мультиков и книг, которые могут помочь родителям и детям в этом.

Родителям тоже следует быть эмоционально грамотными и начинать с себя, с собственного примера. Рассказывать о своих эмоциях, интересоваться эмоциями ребенка, чтобы это было нормой жизни.

Так в кризисные моменты родным и психотерапевту не придется извлекать большими усилиями чувства из ребенка. А в моменты выражения эмоций не забывай создавать атмосферу безопасности и поддержки, ни в коем случае не ругай сына или дочь за чувства, не обесценивай их.

Я поддерживаю тебя, я разделяю твою злость, я радуюсь вместе с тобой, — такие и подобные фразы можно использовать.

Как самостоятельно воспитать психически здорового ребенка

Следствием неправильного воспитания ребенка только мамой может стать то, что взрослый сын может вырасти слишком зависимым от ее эмоций, желаний и мыслей или таким, которых в народе называют “мамин сынок”.

Конечно, самостоятельно воспитать ребенка невероятно трудно. От нехватки банальной физической помощи до эмоциональной нагрузки на мать. Чтобы сын вырос психически здоровым, независимым и зрелым, маме прежде всего нужно знать свои границы и уметь сепарироваться. Что такое сепарация — мы уже рассказывали.

В воспитании ребенка, в том числе и сына, важную роль играет психическое здоровье мамы и ее способность расставлять и соблюдать свои границы, не вмешиваться в границы ребенка (особенно на этапе сепарации), умение справиться с сепарационной тревогой.

Сепарация — это медленный, но двусторонний процесс, как для ребенка отделяться сложно, так и маме ребенка отпускать.

Маме нужно иметь и собственную жизнь, свою зону интересов, хобби, круг общения. Если мама хорошо себя чувствует, то может быть счастливой. А также нормально справляться с сепарационной тревогой, вовремя отпустить ребенка в самостоятельную жизнь, постепенно привыкать к взрослению сына или дочери.

Как избавиться от вредных паттернов воспитания

В первую очередь отметим, что к вредным паттернам воспитания чаще всего относим следующие:

сравнение с другими;

стереотипные фразы;

манипуляции и шантаж ребенка;

авторитарность или вседозволенность;

гиперопека;

эмоциональная закрытость и игнорирование ребенка с его потребностями;

непоследовательность, перекладывание вины;

завышенные ожидания.

Список может продолжаться, однако эти черты могут негативно повлиять на становление ребенка как личности, изменить восприятие мира, родителей, окружения, отношение к проблемам и вызовам.

Психолог Ирина Басиста напоминает, что в наше время в доступе много бесплатной литературы, и родителям не стоит ею пренебрегать. Новые принципы и подходы в воспитании появляются часто, поэтому наши представления и практические навыки могут устаревать.

Чтобы контролировать свое воспитание и влияние на ребенка, можно не только пользоваться профессиональной литературой и полезными видео, но и брать сеансы у психолога, который подскажет, что можно скорректировать.

Какое токсичное, какое нетоксичное обращение к ребенку? Что является поддержкой? Как можно воспитать максимально здорового ребенка в плане границ со здравым пониманием собственной самоценности, со здравым пониманием ценности другого?

Воспитание ребенка — это в первую очередь работа родителей над собой. Понимание своих сильных сторон и слабостей.

Где искать положительные ролевые модели

Возвращаясь к началу темы, где, например, мама потеряла мужа, а ребенок — отца, встает актуальным вопрос ролевых моделей. Ведь потеряв папу, сын или дочь должны видеть положительные мужские ролевые модели.

Мы перекладываем очень много ответственности на маму за своего сына. Не она должна искать, а социум должен предлагать мужские модели, — объясняет психолог.

Мужчины из близкого окружения семьи должны инициировать общение, которое пойдет на пользу ребенку. Это могут быть воспитатели, учителя, родственники-мужчины, крестные, друзья мамы или отца, дедушки и т.д.

— Мама не может решить все проблемы своего сына, а естественно, что он будет искать мужские ролевые модели в фильмах, сказках, разных историях, спортивных секциях, — добавляет Ирина Басиста.

Здесь маме следует только направлять сына, помогать выстраивать отношения с другими мужчинами. В то же время ни мама, ни ребенок не должны самостоятельно искать такое общение, оно должно быть естественным.

Раньше мы рассказывали, может ли мама показывать ребенку эмоциональную уязвимость.

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