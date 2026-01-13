Будет ли расти доллар в Украине в 2026: идет коррекция курса, а не кризис — мнение эксперта

После новогодних праздников в январе 2026 года курс доллара в Украине начал заметно расти и уже 7–8 числа подскочил до 42,7 грн/$, а 13 января достиг новых исторических максимумов — 43,25 грн/$ (официальный курс НБУ).

Будет ли доллар в Украине расти дальше — Вікна-новини получили комментарий эксперта Сергея Мамедова, вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка.

Будет ли расти доллар в Украине в 2026 году

По мнению Сергея Мамедова, рост курса в начале января, который внешне выглядит как резкое обострение ситуации, на самом деле был прогнозируемым еще в конце прошлого года.

Речь идет не о кардинальных изменениях курса, а об осторожной адаптации к новым экономическим условиям — контролируемом повышении доллара.

Эти шаги не создали рисков для длительного ослабления гривны.

Кроме того, стоит учитывать настойчивые рекомендации МВФ относительно умеренного ослабления курса гривны, — акцентирует эксперт, — а также следует принимать во внимание расчетные показатели валютных курсов в бюджете 2026 года. Напомню: средневзвешенный курс доллара в 2026 году заложен на уровне 45,7 грн.

Конец января и февраль, вероятно, пройдут без резких колебаний.

Валюты на рынке может стать больше, поэтому разница между спросом и предложением сократится. Уже сейчас агрокомпании активно продают валюту, тогда как основной спрос формируют импортеры энергоносителей.

Именно поэтому, на мой взгляд, — говорит Сергей Мамедов, — если не возникнет внеплановых внешних или внутренних факторов, курсы валют вряд ли будут выходить за пределы примерно 43,2 грн за доллар и 50,5 грн за евро.

То есть ситуация постепенно стабилизируется, а резкие и хаотичные колебания станут менее вероятными.

Кроме того, рынок поддерживает регулярная финансовая помощь от международных партнеров и значительные валютные резервы Украины — около 57 млрд долларов. Благодаря этому дефицита валюты нет, а именно дефицит, как правило, и является главной причиной длительного роста курса.

Таким образом, есть основания считать, что основные курсовые пики, по крайней мере в пределах первого квартала 2026 года, уже почти пройдены.

Что будет с курсом доллара в 2026 году и стоит ли покупать “про запас”

На фоне массированных ракетных атак любые колебания курса могут пугать людей и подталкивать их активнее идти к обменникам.

Однако Сергей Мамедов советует не поддаваться панике: когда курс растет или сильно колеблется, лучше не держать все деньги в одном месте.

Стоит распределить сбережения: часть — в валюте для безопасности, часть — в гривне для повседневных расходов, а остальное — разместить на банковских депозитах.

Эксперт советует избегать поспешных решений о скупке валюты. В периоды повышенной волатильности, как сейчас, разница между курсами покупки и продажи существенно увеличивается.

Покупку валюты в такой ситуации стоит воспринимать не как способ быстрого заработка, а как “страховку”, — подчеркивает аналитик.

Она помогает снизить эмоциональное напряжение и ощущение неопределенности, однако в краткосрочной перспективе не гарантирует дохода.

В начале января разница между покупкой и продажей валюты иногда достигала почти гривны. Даже после снижения она все еще остается высокой — примерно 60 копеек для доллара и до 1 гривны для евро. Это означает, что люди фактически покупали валюту значительно дороже, чем показывал официальный курс.

В таких условиях рассчитывать на быструю перепродажу валюты с прибылью через месяц-два не стоит.

В большинстве случаев, особенно если речь идет о небольших суммах, подобная стратегия не срабатывает.

