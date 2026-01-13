Для тебе Економія
Ексклюзив

Чи зростатиме долар в Україні в 2026: триває корекція курсу, а не криза — думка експерта

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Січня 2026, 16:00 4 хв.
чи зростатиме долар в україні
Фото Pexels

