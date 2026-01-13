Чи зростатиме долар в Україні в 2026: триває корекція курсу, а не криза — думка експерта

Після новорічних свят у січні 2026 курс долара в Україні почав помітно рости, і вже 7-8 числа підскочив до 42,7 грн/$, а 13 січня досяг нових історичних максимумів 43,25 грн/$ (офіційний курс НБУ).

Чи надалі зростатиме долар в Україні — Вікна-новини отримали коментар експерта Сергія Мамедова, віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку.

Чи зростатиме долар в Україні у 2026

На думку Сергія Мамедова, зростання курсу на початку січня, яке зовні виглядає як різке загострення ситуації, насправді було прогнозованим ще наприкінці минулого року.

Тож йдеться не про кардинальні зміни курсу, а про обережне підлаштування під нові економічні умови — контрольоване підвищення долара.

Ці кроки не створили ризиків для тривалого послаблення гривні.

До того ж варто врахувати настійливі рекомендації від МВФ щодо помірного послаблення курсу гривні, — акцентує експерт, — а також слід зважати на розрахункові показники курсів валют у бюджеті 2026. Нагадаю: середньозважений курс долара у 2026 році закладений на рівні 45,7 грн.

Кінець січня та лютий, імовірно, будуть без різких коливань.

Валюти на ринку може стати більше, тож різниця між попитом і пропозицією зменшиться. Уже зараз агрокомпанії активно продають валюту, тоді як основний попит формують імпортери енергоносіїв.

Саме тому, на мій погляд, — каже Сергій Мамедов, — якщо не виникне позапланових зовнішніх чи внутрішніх чинників, курси валют навряд чи виходитимуть за межі приблизно 43,2 грн за долар та 50,5 грн за євро.

Тобто ситуація поступово стабілізується, а різкі та хаотичні коливання стануть менш імовірними.

До того ж ринок підтримує регулярна фінансова допомога від міжнародних партнерів і великі валютні резерви України — близько 57 млрд доларів. Через це нестачі валюти немає, а саме дефіцит зазвичай і є головною причиною тривалого зростання курсу.

Тож є підстави вважати, що основні курсові піки, принаймні в межах першого кварталу 2026 року, вже майже минули.

Читати на тему Курс валют 2026: чи втримає НБУ долар нижче 45 грн та як Трамп тисне на євро Як політика Трампа та війна впливають на гривню та чи втримає НБУ стабільність ринку.

Що буде з курсом долара у 2026 році й чи варто купувати “про запас”

На тлі масованих ракетних атак будь-які коливання курсу можуть лякати людей і підштовхувати їх активніше йти до обмінників.

Проте Сергій Мамедов радить не піддаватися паніці: коли курс зростає або сильно коливається, найкраще не тримати всі гроші в одному місці.

Варто розподілити заощадження: частину — у валюті для безпеки, частину — у гривні для повсякденних витрат, а решту — покласти на банківські депозити.

Експерт радить уникати поспішних рішень про скуповування валюти. У періоди підвищених коливань, як тепер, різниця між курсами купівлі та продажу суттєво зростає.

Купівлю валюти в цій ситуації варто сприймати не як спосіб швидкого заробітку, а як “страховку”, — наголошує аналітик.

Вона допомагає зменшити емоційне напруження та відчуття невизначеності, однак у короткій перспективі не гарантує доходу.

На початку січня різниця між купівлею і продажем валюти іноді сягала майже гривні. Навіть після зниження вона все ще велика — приблизно 60 копійок для долара і до 1 гривні для євро. Це означає, що люди фактично купували валюту значно дорожче, ніж показував офіційний курс.

За таких умов розраховувати на швидкий перепродаж валюти з прибутком через місяць-два не варто.

У більшості випадків, особливо якщо йдеться про невеликі суми, подібна стратегія не спрацьовує.

Читай також: долар, євро і майбутнє гривні — що прогнозують до 2028 року і чого чекати українцям.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!