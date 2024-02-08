Экономия

Газ продолжает дешеветь. Почему так и прогноз цен на ближайшее время — подробно

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 февраля 2024, 13:00
В Украине дешевеет газ - прогноз цен на 2024 год
Фото: Unsplash

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