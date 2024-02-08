Газ продолжает дешеветь. Почему так и прогноз цен на ближайшее время — подробно

Министерство экономики Украины опубликовало цены продажи газа за январь 2024. Так, в январе 2024 цена на газ уменьшилась на 6,3% от цены декабря 2023. Читай в нашем материале, почему дешевеет газ, и какой прогноз цен на этот год.

В Украине дешевеет газ — прогноз цен на 2024 год

Фактическая стоимость газа в январе 2024 в Украине составила 12 738 грн за тысячу кубометров без НДС. Таким образом, третий месяц подряд цена на газ в Украине падает. По данным Министерства экономики, газ сейчас стоит почти вдвое меньше, чем год назад.

Среднюю цену на газ рассчитывают с помощью формулы для целей Налогового кодекса Украины о взыскании рентной платы за использование недр.

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Цены на газ снижались и в Европе. Сегодня они на грани $315 за тысячу кубометров — 11 835 грн. Национальный банк Украины прогнозирует, что цены на европейском рынке после конца отопительного сезона также будут снижаться.

На это влияет увеличение производства сжиженного природного газа в США, Австралии и Катаре, а также то, что РФ поставляет дешевый газ в Китай и Индию. Это уменьшает конкуренцию на рынке.

Кроме того, НБУ указывает на то, что цены на газ будут дешеветь в ближайшие годы. За 2024 год цена должна упасть еще на 0,9%, в 2025 — на 10,8%, в 2026 — на 12,2%. Поэтому в 2026 году газ может стоить $361.

Для населения цена на газ не изменится из-за моратория. Цена остается на уровне 7,96 грн за кубометр.

Раньше мы рассказывали, как передать показатели за газ в Нафтогаз.

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