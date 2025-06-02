BRIEF: новый президент Польши, отставка Драпатого и переговоры с РФ — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в понедельник, 2 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 2 июня

В эти выходные СБУ провела молниеносную операцию Паутина и уничтожила более 40 самолетов российской авиации. Все удалось провести благодаря тщательной планировке и 117 дронам. Примерная стоимость российских потерь — $7 млрд. Читай больше по ссылке.

В результате удара по 239 полигону ВСУ, который случился 1 июня, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку. Подпишут ли рапорт об его отставке неизвестно. Решение Драпатый объяснил чувством собственной ответственности.

В ГУР сообщили об угрозе вербовки украинцев в Европе. В частности, новая схема россиян направлена ​​на оказавшихся в уязвимом положении украинцев, преимущественно это люди, которые смогли выехать из оккупации. Россияне предлагают за деньги выполнять слежку и собирать конфиденциальную информацию.

С 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу изменения в мобилизации ВПЛ, ВЛК для ограниченно пригодных, а также были снижены лимиты на переводы до 100 тысяч грн. С 1 июня выросли и цены на техосмотр автомобилей. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

В Украине заработает электронная очередь для пациентов, нуждающихся в эндопротезировании. Так собираются вывести процедуру из тени и обеспечить протезирование по очереди. Это позволит понимать, сколько протезов доступно бесплатно и объяснить воинам, на что они имеют право.

Международные новости сегодня, 2 июня

На выборах президента в Польше победил кандидат с антиукраинской позицией Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов и обошел проевропейского кандидата Рафала Тшасковского на 1,78%. Что означает выбор поляков для Украины?

Сегодня стартовал второй этап переговоров Украины и РФ в Турции. Украина передала россиянам меморандум, написанный на украинском и английском языках. В ходе переговоров будет рассмотрена возможность личной встречи Путина и Зеленского.

Великобритания построит 12 атомных подлодок, а также доработает четыре подлодки с ядерными ракетами Trident. Все планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года. Так Великобритания готовится к возможной войне с РФ.

Евросоюз, несмотря на обещания, увеличил импорт российского газа. В мае россияне на 10% больше экспортировали через Турецкий поток в страны Европы.

На Сицилии началось извержение вулкана Этна. На юго-восточном кратере было зафиксировано усиленное извержение с фонтаном лавы и выбросом пирокластичного потока. Взрывы продолжаются непрерывно.

Раньше мы рассказывали, как изменилось бронирование работников с 1 июня.

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