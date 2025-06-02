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BRIEF: новий президент Польщі, відставка Драпатого і переговори з РФ — головне за день

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 02 Червня 2025, 18:00
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