BRIEF: новий президент Польщі, відставка Драпатого і переговори з РФ — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 2 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 2 червня

Цими вихідними СБУ провела блискавичну операцію Павутина і знищила понад 40 літаків російської авіації. Все вдалося провести завдяки ретельному плануванню і 117 дронам. Орієнтовна вартість російських втрат — $7 млрд. Читай більше за посиланням.

Унаслідок удару по 239 полігону ЗСУ, що трапився 1 червня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку. Чи підпишуть рапорт про його відставку нині невідомо. Рішення Драпатий пояснив відчуттям власної відповідальності.

У ГУР повідомили про загрозу вербування українців у Європі. Зокрема нова схема росіян спрямована на українців, які опинилися у вразливому становищі, переважно це люди, які змогли виїхати з окупації. Росіяни пропонують за гроші виконувати стеження та збирати конфіденційну інформацію.

З 1 червня 2025 в Україні набрали чинності зміни у мобілізації ВПО, ВЛК для обмежено придатних, а також були знижені ліміти на перекази до 100 тисяч грн. З 1 червня зросли і ціни на техогляд автівок. Ознайомитися з повним переліком можна тут.

В Україні запрацює електронна черга для пацієнтів, яким потрібне ендопротезування. Так збираються вивести процедуру з тіні і забезпечити протезування за чергою. Це дасть змогу розуміти, скільки протезів доступні безкоштовно та пояснити воїнам, на що вони мають право.

Міжнародні новини сьогодні, 2 червня

На виборах президента у Польщі переміг кандидат з антиукраїнською позицією Кароль Навроцький. Він набрав 50,89% голосів і обійшов проєвропейського кандидата Рафала Тшасковського на 1,78%. Що означає вибір поляків для України?

Сьогодні відбувся другий етап переговорів України та РФ у Туреччині. Україна передала росіянам меморандум, написаний українською та англійською мовами. Під час переговорів домовилися про обмін всіх на всіх військових 18-25 років, важкохворих. А також до України повернуть щонайменше 6000 тіл.

Велика Британія збудує 12 атомних підводних човнів, а також допрацює чотири підводні човни з ядерними ракетами Trident. Усе планують ввести в експлуатацію до 2030 року. Так Велика Британія готується до можливої війни з РФ.

Євросоюз, попри обіцянки, збільшив імпорт російського газу. У травні росіяни на 10% більше експортували через Турецький потік до країн Європи.

На Сицилії почалося виверження вулкана Етна. На південно-східному кратері зафіксували посилене виверження з фонтаном лави та викидом пірокластичного потоку. Вибухи тривають безперервно.

Раніше ми розповідали, як змінилося бронювання працівників з 1 червня.

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