BRIEF: стрельба в Черкассах, изменения в работе ТЦК и миллиард на оружие — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 7 августа, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 7 августа

В центре Черкасс неизвестный ворвался в McDonalds и устроил стрельбу. Полиция города смогла задержать мужчину. Он зашел в ресторан, сделал несколько выстрелов, в результате чего сам себя ранил. После этого закрылся в туалете.

На фронте погиб 20-летний военный Максим Нагорный. Его завещание два года назад зачитывал в Верховной Раде президент Зеленский. В завещании парень просил об Украине без детдомов. Максим был сиротой.

С приходом Трампа к власти количество обстрелов Украины Россией выросло вдвое. С 20 января, когда Трамп вступил в должность президента, до 19 июля Россия выпустила 27 158 боеприпасов по сравнению с 11 614 за последние шесть месяцев президентства Байдена.

С 1 сентября все работники ТЦК будут обязаны носить боди-камеры. Об этом сообщил новый министр обороны Денис Шмыгаль. При нарушении правил предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Ушедшие в СОЧ бойцы могут вернуться в армию без наказания до 30 августа 2025 года. Об этом сообщили в ДБР. Возможность распространяется только на тех, кто ушел в СОЧ до 10 мая 2025 года.

Международные новости сегодня, 7 августа

7 августа исполняется 17 лет с начала российско-грузинской войны. Россию до сих пор не наказали. Все началось в городе Гори в августе 2008 года. Бои продолжались пять дней. По официальным данным, погибли более 400 грузин. 30 тысяч человек покинули свои дома.

Китай пытается сорвать попытки Трампа достичь мира в Украине. Китай имеет прямую выгоду от продолжения войны и всеми способами будет препятствовать США.

Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня. Это произошло после трех дней переговоров. Договор содержит 13 пунктов.

Европейские страны выделят более $1 млрд на оружие для Украины. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Темми Брюс. В частности, деньги на закупку американского оружия выделят Дания, Норвегия, Швеция и Нидерланды.

После атаки дронов в Краснодарском крае горит военная часть 61661. Пожар разгорелся в городе Славянск-на-Кубани.

А еще Вікна-Новини рассказывали, что изменилось в возвращении военных из плена. Какая помощь будет им доступна?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!