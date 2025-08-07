Для тебя Новости

BRIEF: стрельба в Черкассах, изменения в работе ТЦК и миллиард на оружие — главное за день

Анастасия Грубрина, журналист сайта 07 августа 2025, 18:00
Новости Украины сегодня

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь