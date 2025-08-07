BRIEF: стрілянина у Черкасах, зміни в роботі ТЦК і мільярд на зброю — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Новини України сьогодні, 7 серпня

У центрі Черкас невідомий увірвався в McDonalds і влаштував стрілянину. Поліція міста змогла затримати чоловіка. Він зайшов до ресторану, зробив кілька пострілів, унаслідок чого сам себе поранив. Після цього зачинився у вбиральні.

На фронті загинув 20-річний військовий Максим Нагорний. Його заповіт два роки тому зачитував у Верховній Раді президент Зеленський. У заповіті хлопець просив про Україну без дитбудинків. Максим був сиротою.

З приходом Трампа до влади кількість обстрілів України Росією зросла вдвічі. З 20 січня, коли Трамп вступив на посаду президента, до 19 липня Росія випустила 27 158 боєприпасів, порівняно з 11 614 за останні шість місяців президентства Байдена.

З 1 вересня всі працівники ТЦК будуть зобов’язані носити боді-камери. Про це повідомив новий міністр оборони Денис Шмигаль. У разі порушення правил передбачена дисциплінарна відповідальність.

Бійці, які пішли у СЗЧ, можуть повернутися до війська без покарання до 30 серпня 2025 року. Про це повідомили ДБР. Можливість поширюється тільки на тих, хто пішов у СЗЧ до 10 травня 2025.

Міжнародні новини сьогодні, 7 серпня

7 серпня виповнюється 17 років з початку російсько-грузинської війни. Росію досі не покарали. Усе почалося в місті Горі у серпні 2008 року. Бої тривали п’ять днів. За офіційними даними загинуло понад 400 грузинів. 30 тисяч людей залишили свої домівки.

Китай намагається зірвати спроби Трампа досягти миру в Україні. Китай має пряму вигоду від продовження війни, тож усіма способами перешкоджатиме США.

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню. Це сталося після трьох днів переговорів. Договір містить 13 пунктів.

Європейські країни виділять понад $1 млрд на зброю для України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс. Зокрема кошти на закупівлю американської зброї виділять Данія, Норвегія, Швеція та Нідерланди.

Після атаки дронів у Краснодарському краї палає військова частина 61661. Пожежа розгорілася в місті Слов’янськ-на-Кубані.

