Будет или нет? Назвали новую дату открытия метро на Виноградарь — что об этом известно

Киевское метро в последнее время нуждается в серьезной помощи специалистов. Чтобы не оставить город без критически важного транспорта, закрыты на ремонт некоторые станции синей ветки. Однако киевляне помнят, что должны были уже открыться долгожданные станции метро на Виноградарь, и открытие постоянно откладывается.

И.о. начальника КП Киевский метрополитен Виктор Выговский для канала Киев24 рассказал, когда откроют метро на Виноградарь и что известно о его построении.

Когда откроют метро на Виноградарь — названы даты

Сейчас реальным есть срок в 2,5 года или 30 месяцев на строительство двух станций метро на Виноградарь. Именно такую длительность работ заложили в проектной документации и утвердили государственной экспертизой.

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Мы ориентируемся на разработанную проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Согласно ей, у нас срок строительства и окончание работ — до 30 месяцев. Поэтому мы ориентируемся, что это будет максимум такой промежуток времени, — говорит Выговский.

Преград или каких-либо ограничений по закупке стройматериалов и последующего заключения договоров нет.

Напомним, что метро на Виноградарь начали строить в 2019 году. Тогда стройку планировали закончить через два года. Однако прошло более пяти лет, а открытие дважды переносилось. Ожидаем, что станции метро на Виноградарь появятся в конце 2026 года или в начале 2027-го.

В апреле 2024 года состоялся суд по использованию средств на продление зеленой ветки (метро на Виноградарь) не по назначению. Киевская городская прокуратура через суд взыскала с компании-подрядчика (Киевметробуд) в пользу столичного бюджета более 139 млн грн.

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Фото: иллюстративный/Киевский метрополитен

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