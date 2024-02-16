Грозит четыре года тюрьмы? За что будут судить Дональда Трампа и при чем здесь порноактриса

25 марта состоится первый уголовный суд над Дональдом Трампом. Судья Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил ходатайство о переносе заседания. За что будут судить Дональда Трампа и в чем суть — рассказываем в материале.

Сторми Дэниэлс и Дональд Трамп: начало уголовного суда 25 марта

Подробностями судебного дела поделилось издание CNN. Дело Трампа касается влияния на выборы из-за выплат порноактрисе. Судья не согласился с аргументами защиты Трампа, что судебное заседание помешает предвыборной кампании, а также с тем, что обвинения безосновательны.

Поэтому были отклонены ходатайства о закрытии дела на досудебном разбирательстве. Суд над Трампом о влиянии на выборы путем выплат порноактрисе начнется 25 марта 2024. Ориентировочно судебный процесс продлится до конца мая.

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Это будет первый суд над бывшим президентом США по уголовным обвинениям. Остальные обвинения Трампа пока на досудебном разбирательстве.

Дело касается истории, начавшейся в 2006 году. Тогда порноактриса Сторми Дэниэлс встречалась с Дональдом Трампом на благотворительном гольф-турнире. Там он заплатил ей за половой акт.

Прокуроры убеждены, что в октябре 2016 года, во время президентских выборов, порноактриса Сторми Дэниэлс получила от Трампа минимум $130 тыс. при условии неразглашения того, что было в 2006 году. Эти деньги были назначены на предвыборную кампанию Трампа.

Это считается уголовным преступлением, так что Дональду Трампу грозит до четырех лет лишения свободы. Он себя виновным не признает.

Раньше мы рассказывали, когда президентские выборы в США.

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