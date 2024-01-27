Техас против Вашингтона! Что известно о конфликте из-за наплыва мигрантов из Мексики

Напряженность между Белым домом и штатом Техас на южной границе США достигла критической точки из-за наплыва мигрантов. Началом конфликта стало решение Верховного суда, выданное 22 января, снять колючую проволоку, установленную местными властями на границе Техаса и Мексики. Рассказываем подробнее последние новости по поводу споров Техаса и Вашингтона.

Что происходит в Техасе

Судебное решение не нашло поддержки у губернатора штата, Грега Эбботта, отдавшего приказ местным подразделениям Национальной гвардии взять контроль над границей и начать строительство новых укреплений из колючей проволоки. Отметим, что техасские силовики отказываются допускать федеральных пограничников на свою территорию, утверждая, что это законное их право.

Федеральные агенты же намеревались получить доступ к данному региону до пятницы, 26 января. Однако, по информации, USA Today, губернатор Техаса Грег Эбботт отказался выполнять это распоряжение. В своих заявлениях губернатор обвиняет президента Джо Байдена в нарушении действующих иммиграционных законов и рассматривает право штата на самозащиту.

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Согласно информации Politico, 25 января Коалиция из 24 губернаторов-республиканцев выразила поддержку действиям Грега Эбботта, признавая его право на самозащиту. В совместном заявлении губернаторы выразили солидарность с Техасом и поддержали меры по защите границы.

В чем видят проблему с иммиграцией

Как сообщает CNN, только в декабре 2023 года границу Техаса нелегально пересекли 225 тыс. человек, что стало рекордом с 2000 года. В течение 2023 года в Техас прибыло около 3 млн нелегальных мигрантов, большинство из которых остаются там навсегда.

26 января президент США Джо Байден призвал Конгресс принять законопроект о безопасности границы. В заявлении на сайте Белого дома он подчеркнул необходимость решения проблемы массового пересечения границы и пообещал использовать новые полномочия по его закрытию в случае перегрузки.

Президент призвал Конгресс утвердить финансирование на охрану границы, направленное на увеличение количества агентов пограничного патруля, иммиграционных судей, работников по предоставлению убежища и приобретение современных инспекционных машин для борьбы с контрабандой фентанила на юго-западной границе.

Отметим, что Байден выразил надежду на принятие жесткого, но справедливого закона по охране границы, позволяющего ему эффективно реагировать на ситуацию на границе Соединенных Штатов.

Кстати, согласно конституции США, вопрос об иммиграции в полномочиях федерального правительства.

Согласно опросу Harvard CAPS-Harris, опубликованному 22 января, вопрос иммиграции опередил инфляцию как основную проблему страны с точки зрения избирателей. По результатам опроса, 35% американцев сочли иммиграцию ключевой проблемой, в то время как 32% респондентов считают инфляцию наиболее важной проблемой.

Кроме этого, в контексте данных споров, некоторые известные сторонники радикального крыла республиканцев в США выражают возможность гражданской войны в стране.

Штат Техас на карте США

Смотри, где находится Техас на карте, чтобы лучше понимать ситуацию.

Напомним, в этом году должны пройти президентские выборы в США. Читай по ссылке, что следует знать.

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