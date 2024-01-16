МВД обновило вопросы в теоретическом экзамене на получение водительских прав — что изменилось

С 15 января появились обновленные вопросы в экзаменационных билетах для сдачи теоретического экзамена. Эти изменения, утвержденные Главным сервисным центром МВД и соответствуют Правилам дорожного движения.

Теоретический экзамен ПДД: изменения

В частности, обновления касаются правил использования дневных ходовых огней вне населенных пунктов, правил перевозки детей и других аспектов, включенных в тестовые вопросы.

Чтобы лучше подготовиться к экзамену, можно ознакомиться с новыми вопросами и вариантами ответов на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Теоретический экзамен в сервисном центре МВД состоит из 20 вопросов. На ответы отведено 20 минут. Разрешается сделать до 2 ошибок — если их больше, экзамен считается несданным.

Вопросы делятся на категории следующим образом:

10 — о правилах дорожного движения;

4 — по основам безопасности движения;

4 — об устройстве и эксплуатации транспортного средства;

2 — по оказанию первой домедицинской помощи.

Также напомним, что кандидат имеет неограниченное количество попыток для сдачи экзамена по теории вождения. Но отметим, что в случае несданного экзамена следующую попытку можно использовать не ранее, чем через десять дней.

Ранее мы рассказывали, как проходит экзамен на водительские права, количество попыток и сколько стоит.

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