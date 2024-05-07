Война в Украине

Россияне не используют Крымский мост для поставки военных грузов — что показало расследование Molfar

Виктория Мельник, журналист сайта 07 мая 2024, 12:00
Крымский мост
Фото: Getty Images

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