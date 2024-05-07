Россияне не используют Крымский мост для поставки военных грузов — что показало расследование Molfar

Одной из наиболее обсуждаемых тем в области военных целей в тылу врага долго оставался Крымский мост. Почти год назад ВСУ последний раз атаковали незаконно возведенное оккупантами сообщение между РФ и полуостровом.
В то же время россияне заявляли, что через несколько месяцев отремонтируют покрытие. Аналитики Molfar провели собственное расследование и заявили, что атаковать мост сейчас нет смысла, ведь россияне больше не используют его для военных перевозок.
Подробнее о расследовании и ключевых тезисах в нем, разобрали дальше в материале.
Аналитики Molfar проанализировали спутниковые снимки Maxar и пришли к выводу, что оккупанты не используют незаконно возведенный Крымский мост для перевозки военных грузов.
Вероятно, так сложилось из-за эффективной атаки на мост в июле 2023 года.
Вероятно, так сложилось из-за эффективной атаки на мост в июле 2023 года.
В частности, они отметили, что в период с мая по сентябрь 2023 через мост курсировали грузовые и пассажирские перевозки, и только раз, в июле того года, был замечен военный груз. С февраля по апрель 2024 года по мосту не проехал ни один грузовой поезд с военной техникой.
Общая статистика свидетельствует, что россияне не хотят перевозить военные грузы через мост после атак, поэтому используют альтернативные маршруты.
Известно, что грузы отправлялись в Крым из России через станцию Тамань. После атаки в июле 2023 года количество грузовых поездов уменьшилось в половину, а военные грузы не перевозились вообще. Железнодорожным покрытием двигались только пассажирские поезда.
По данным расследования аналитиков, россияне активно используют железнодорожные пути в войне против Украины. В частности, строят новые сообщения с другими временно оккупированными территориями Украины и объединяют их с Крымом и РФ.
В частности, оккупанты строили железнодорожное сообщение Акимовка — Бердянск — Мариуполь — Ростов.
В частности, оккупанты строили железнодорожное сообщение Акимовка — Бердянск — Мариуполь — Ростов.
Аналитики отмечают: план россиян состоит в том, чтобы соединить оккупированный Крым сухопутным, железнодорожным коридором через новые захваченные территории Украины.
Другой путь, соединяющий Россию и ВОТ Украины — сухопутные дороги. Сами оккупанты отмечали хорошее качество покрытия, которое теперь используется для перевозок грузов.
Также россияне активно используют паромы и самолеты.
Сам Крымский мост, вероятно, сейчас используют для единичных и незначительных транспортировок военных грузов, но россияне не используют железную дорогу.
О строительстве железной дороги на ВОТ в Россию ранее говорил и руководитель ГУР Кирилл Буданов. Детальнее можешь узнать из другого нашего материала.
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