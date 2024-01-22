Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях РФ — почему он важен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. В документе прописаны территории областей РФ, а также разработка плана сохранения национальной идентичности украинцев в России.

Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях РФ — что известно

Сегодня, 22 января, в День Соборности Украины Владимир Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации.

Согласно документу, землями, исторически населенными украинцами в РФ являются: Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современного Краснодарского края, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.

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— Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях.

Согласно указу, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение СНБО план сохранения национальной идентичности украинцев в РФ. А также приобщить к разработке плана международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых и общественность.

Правительство должно проработать свидетельства о преступлениях, совершенных против проживающих и живших на территории РФ украинцев, активизировать противодействие российской пропаганде относительно истории и настоящему украинцев в России и всех порабощенных ею народов.

Кроме того, будут развивать взаимодействие между украинцами и порабощенными РФ народами. Также планируется совместно с НАНУ подготовить и распространять в мире исторические материалы об украинском государстве.

В учебниках и учебных программах будут прописывать истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах Российской Федерации.

Для МИД Украины установлена задача учитывать этот указ при разработке стратегии взаимодействия Украины с украинским сообществом в мире.

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