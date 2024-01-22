Война в Украине

Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях РФ — почему он важен

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 января 2024, 14:59
Зеленский подписал указ Об исторически населенных украинцами территориях РФ
Фото: Unsplash

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