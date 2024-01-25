Россиянам не понравится! Командир роты ударных БПЛА о новых разработках, боях на фронте и как начал воевать

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов 112 ОБр Сил ТрО Геннадий Левитас рассказал для ТрО Медиа, как для него началась полномасштабная война, чего не хватает на фронте сейчас и почему очень важно беречь каждую жизнь бойца на передовой. А еще о новых разработках БПЛА.

Командир роты БПЛА о новых разработках и боях на фронте

В гражданской жизни Геннадий был бизнесменом. Говорит, был одним из тех, кто ожидал нападения РФ. После нападения России на Грузию, мужчина понял, что это коснется и Украины. Уже тогда начал интересоваться оружием и военным делом. Начал индивидуальные тренировки, купил оружие.

Мы были среди тех людей, которые до начала вторжения бегали с фанерными автоматами на полигонах. Под видеокамерами для всего мира, показывали, как Украина готовится.

За несколько недель до начала полномасштабной войны мужчины сплотились, сделали собственный штаб, купили оружие и все необходимое, установили ретранслятор, сделали связь.

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Несмотря на то, что Геннадий не служил в армии и не имел звания, он сразу понял, что делать. Теперь он получил офицерское звание, потому что имеет два высших образования. Второе получил уже во время полномасштабной войны. Диплом защищал в Харьковской области в подвале.

О боях с россиянами

После того как российских оккупантов выгнали из Киевской области, подразделение Геннадия направилось в Харьковскую. Там приходилось постоянно тягаться в “артдуэлях”. На тот момент достаточного количества оружия не было, поэтому силы были неравными.

У нашей роты тяжелее пулемета ничего не было. Были одноразовые противотанковые средства. Мы продуктивно сотрудничали с 92-й бригадой, — рассказывает военный.

— Накануне ротации 23 августа 2022 нам казалось, что мы прошли ад войны и возвращаемся победителями. На сегодня я понимаю, что это был как отдых на даче у бабушки, по сравнению с тем, что мы проходим сейчас.

Весной 2023 был Бахмут. Мужчина говорит, каждые 3-6 месяцев характер боевых действий в Украине кардинально меняется. Во время учений постоянно приходится повышать уровень владения современными технологиями.

Весну мы провели в Бахмуте. Тогда только услышали про FPV-дроны. С лета до осени произошла FPV-революция. Мы начали массово применять эту технологию, а затем россияне скопировали и масштабировали.

Из-за количества БПЛА у врага в нашем войске есть потери.

Обеспечение и изменения на фронте

Во время боев приходилось просить бронированный транспорт у соседних подразделений. Его не хватает. Со снабжением помогают волонтеры, благотворительные фонды.

Кроме этого, на горизонте видны перемены. Сейчас ввели штатную единицу — роту беспилотных авиационных комплексов. Геннадий уверен, новейшие технологии в армии очень важны.

В окопе с лопатой ты держишь позицию. Но у тебя нет инициативы. Новейшие средства позволяют минимизировать риски для личного состава и поражать врага. Я лучше потеряю тысячу дронов, чем одного пилота.

Потеря квалифицированных людей — потеря боеспособности подразделения. Это осознало военное руководство страны, поэтому происходят изменения. В последние годы все самое необходимое поставлялось волонтерами, сейчас обеспечивать нормально начало и Минобороны.

Геннадий говорит, что сейчас тестируются интересные разработки — БПЛА с искусственным интеллектом, которые смогут захватывать цель. Также рассказал о дронах, которые смогут наводиться на средства РЭБ, а еще лазерное оружие, которое сможет находить оптику.

Ранее мы рассказывали историю гранатометчицы, которая в 16 лет попыталась попасть в ВСУ.

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