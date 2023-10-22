40 минут и невероятный результат! Ведущая Фактів ICTV Юлия Сеник рассказала об EMS-тренировках

Спорт, как известно, снижает уровень гормонов стресса в организме. После начала полномасштабной войны людей в спортзалах прибавилось — так они избавляются от стресса, негативных мыслей и в то же время заботятся о своем физическом здоровье.

Ведущая Фактів ICTV Юлия Сеник рассказала о EMS-тренировках, которые посещает. Читай подробнее, что такое EMS-тренировка и чем они полезны.

EMS-тренировка: что это такое — опыт ведущей Юлии Сеник

Юлия Сеник рассказывает, когда становится эмоционально тяжело, чувствуется внутреннее выгорание, в свободное от работы время она спасается спортом. Спорт помогает отвлекаться от событий вокруг, перезагрузиться эмоционально, ощутить прилив сил и энергии.

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Так что совсем недавно она открыла для себя новый вид спортивных нагрузок. Это EMS-тренировки.

EMS-тренировки — относительно новое направление в фитнесе, проходят в специальной экипировке, оснащенной датчиками, которыми посылаются низкочастотные электрические импульсы для сокращения мышц.

Это тренировка, во время которой “работает” все тело. Ems-импульсы глубоко прорабатывают 90% мышц. Такой способ “электростимуляции” начал применяться для реабилитации в 1960-х годах. И по сей день им пользуются для реабилитации раненых.

Для ведущей Юлии Сеник это стало настоящей находкой, ведь у нее травма колена и протрузия межпозвоночного диска. А подобные нагрузки не вредят суставам, позвоночнику. То есть идеальны для тех, кто не может поднимать вес, но хочет заниматься спортом.

Есть исследования, что такие тренировки улучшают психофизиологические показатели, уменьшают уровень беспокойства, усталости, бессонницы. Я действительно стала лучше спать, — делится Юлия Сеник.

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В плане результата все значительно быстрее. Основная изнурительная часть длится 30 минут, после этого — лимфодренажный массаж в костюме под импульсами — это еще 10 минут. Разработчики технологии уверяют, что эти 40 минут EMS-тренировок равнозначны двум или даже трем часам в спортзале.

На первый взгляд все очень легко. Но это тяжело и очень изнурительно! Хотя я достаточно тренирована, у меня многолетний опыт в зале, работаю на максимальных ems-параметрах, но после первых EMS крепатура была ужасная!

Проработались мышцы, которые было не достать обычными упражнениями. EMS стимулирует лимфатическую систему. Безусловный бонус — качество кожи. Ведущая уверена, что это и антицеллюлитный массаж, который дает тонус и желаемую рельефность.

У таких тренировок есть ряд противопоказаний: беременность, сердечно-сосудистые заболевания и другие, о чем тренер должен обязательно рассказать. Подбор профессионального тренера ведущая называет важным.

Если сравнивать EMS-тренировку и обычный фитнес, однозначно EMS — это крутой метод доработать форму, похудеть на несколько килограммов, скорее получить желаемые рельефы, отточить их, — делится Юлия Сеник.

Но говорит, что такие тренировки хочется сочетать с занятиями в зале и правильным питанием, потому что без этого чуда не случится. Еще одним наблюдением является то, что традиционные утомительные тренировки в зале больше сдерживают не переедать и не злоупотреблять сладким.

Ведь EMS-тренировка достаточно быстрая и результативная, из-за чего иногда можно сорваться в питании. Поэтому для ведущей это явилось эффективным дополнением фитнес-рутины.

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