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40 минут и невероятный результат! Ведущая Фактів ICTV Юлия Сеник рассказала об EMS-тренировках

Анастасия Грубрина, журналист сайта 22 октября 2023, 17:00
ЕMS-тренування: що це таке — досвід ведучої Юлії Сеник
Фото: Unsplash

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