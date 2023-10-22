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40 хвилин та неймовірний результат! Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник розповіла про ЕMS-тренування

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 22 Жовтня 2023, 17:00
ЕMS-тренування: що це таке — досвід ведучої Юлії Сеник
Фото: Unsplash

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