40 хвилин та неймовірний результат! Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник розповіла про ЕMS-тренування

Спорт, як відомо, знижує рівень гормонів стресу в організмі. Після початку повномасштабної війни людей у спортзалах побільшало — так вони позбуваються стресу, негативних думок та водночас дбають про своє фізичне здоров’я.

Ведуча Фактів ICTV Юлія Сеник розповіла про ЕMS-тренування, які відвідує. Читай детальніше, що таке ЕMS-тренування та чим вони корисні.

ЕMS-тренування: що це таке — досвід ведучої Юлії Сеник

Юлія Сеник розповідає, коли стає емоційно важко, відчувається внутрішнє вигорання, у вільний від роботи час вона рятується спортом. Спорт допомагає відволікатися від подій навколо, перезавантажитися емоційно, відчути приплив сил та енергії.

Зараз також дивляться

Тож зовсім нещодавно вона відкрила для себе новий вид спортивних навантажень. Це ЕMS-тренування.

EMS-тренування — відносно новий напрямок у фітнесі, проходять у спеціальному екіпіруванні, оснащеному датчиками, якими надсилаються низькочастотні електричні імпульси для скорочення м’язів.

Це тренування, під час якого “працює” все тіло. Ems-імпульси глибоко пропрацьовують 90% мʼязів. Такий спосіб “електростимуляції” почали застосовувати для реабілітації у 1960-х роках. І донині ним користуються для реабілітації поранених.

Для ведучої Юлії Сеник це стало справжньою знахідкою, адже вона має травму коліна та протрузію міжхребцевого диска. А подібні навантаження не шкодять суглобам, хребту. Тобто є ідеальними для тих, хто не може підіймати вагу, але хоче займатися спортом.

Є дослідження, що такі тренування покращують психофізіологічні показники, зменшують рівень занепокоєння, втоми, безсоння. Я дійсно стала краще спати, — ділиться Юлія Сеник.

Читати на тему Дуже смачна прем’єра! Джамала про фільм Смак свободи та роль самої себе Джамала розповіла про свою роль у фільмі Смак свободи.

У плані результату — все значно швидше. Основна виснажлива частина триває 30 хвилин, після цього — лімфодренажний масаж у костюмі під імпульсами — це ще 10 хвилин. Розробники технології запевняють, що ці 40 хвилин EMS-тренувань рівнозначні двом або навіть трьом годинам у спортзалі.

На перший погляд, усе дуже легко. Але це важко і дуже виснажливо! Хоча я досить тренована, маю багаторічний досвід у залі, працюю на максимальних еms-параметрах, але після перших EMS крепатура була жахлива!

Пропрацювалися мʼязи, яких було не дістати звичайними вправами. EMS стимулює лімфатичну систему. Безумовний бонус — якість шкіри. Ведуча певна, що це і антицелюлітний масаж, який дає тонус та бажану рельєфність.

У таких тренувань є ряд протипоказань: вагітність, серцево-судинні хвороби та інші, про що тренер має обов’язково розповісти. Підбір професійного тренера ведуча називає важливим.

Якщо порівнювати ЕMS-тренування та звичайний фітнес, однозначно EMS — це крутий метод допрацювати форму, схуднути на кілька кілограмів, швидше отримати бажані рельєфи, відточити їх, — ділиться Юлія Сеник.

Але каже, що такі тренування хочеться поєднувати із заняттями у залі та правильним харчуванням, бо без цього дива не трапиться. Ще одним спостереженням є те, що традиційні виснажливі тренування у залі більше стримують не переїдати та не зловживати солодким.

Адже EMS-тренування досить швидкі та результативні, через що інколи можна зірватися в харчуванні. Тому для ведучої це стало ефективним доповненням фітнес-рутини.

Раніше блогерка Даша Кубік розповідала, як просувати свій TikTok.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.