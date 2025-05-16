Вспышка секса и энергии! Какими были самые горячие выступления Евровидения 2025

Чаще всего выступления на Евровидении, по наблюдениям вашего редактора, таковы: лирическая песня о несчастной любви в исполнении бойз-бэнда или девушки, с обычными костюмами и без особого энтузиазма. Но среди выступлений Евровидения 2025 нашлось несколько действительно горячих номеров! Они перетянули все внимание на себя и затмили других конкурсантов. Именно о самых горячих выступлениях Евровидения мы тебе и расскажем! Самые горячие выступления на Евровидении 2025 Вікна-Новини собрали для тебя все самые ярые выступления, которые захватили внимание зрителей со всего мира! От этих исполнителей было невозможно оторвать глаз!Мальта: Miriana Conte — Serving Выступление, которое точно надолго запомнится зрителям, показала Мальта! Страну представила певица Miriana Conte с песней Serving. Интересным фактом является то, что Европейский языковой союз настоял на изменении названия песни, ведь предыдущий вариант был Kant — созвучный с британским бранным словом. Песня Serving — о борьбе со стереотипами, собственной свободе и сиянии, несмотря ни на что! Miriana открыто поддерживает ЛГБТК+ и имеет девушку. Ее выступление во втором полуфинале Евровидения собрало шквал эмоций! Все началось с яркого и красивого визуала, подвижных декораций. Мириана появилась в пышном платье и начала петь. Манера исполнения похожа на американских реперок! Танцоры выступали в купальниках и красной сетке, полуобнаженные! Во время припева Мириана эффектно разделась и принялась танцевать на коленях! А в конце песни она выполняла прыжки на красном шаре для фитнеса. Армения: Parg — Survivor Очень ярким представителем Евровидения в этом году стал Parg с песней Survivor. Его выступление было среди огня и кожи! Мужчина выбрал минимализм, поэтому спел с обнаженным торсом. А до выступления обмазался сажей. Песня началась очень энергично! Хриплый голос придал ей сексуального звучания. На Parg были только кожаные штаны. А после громкого смеха посреди песни сцена начала гореть огнем! Но, несмотря на все, возможно, голосование за Армению придется отложить. Ведь мужчина выступал в России после начала полномасштабной войны. Как Parg выступил во втором полуфинале — мы уже рассказывали. Финляндия: Erika Vikman — Ich komme После этого выступления еще долго на Евровидении пускали пошлые шуточки! На это и намекает песня Erika Vikman — Ich komme. Если воспринимать ее в непрямом переводе, это означает “я к*нчаю”. Да и само выступление якобы намекало на это. Полуобнаженная Эрика зажигала вместе с микрофоном. А посреди выступления она оказалась на огромном микрофоне, спустившемся на сцену. В конце из мега-микрофона начали литься искры! Сама певица очень экстравагантная, и до начала конкурса попала в скандал. Ее просили прикрыть ягодицы хотя бы на момент выступления! А в своих соцсетях девушка не стесняется выкладывать фото 18+. Читать по теме Самые яркие моменты второго полуфинала Евровидения 2025: странные и сильные выступления Собрали для тебя все самое важное, что произошло во втором полуфинале Евровидения 2025! Австралия: Go-Jo — Milkshake Man Представитель Австралии не прошел в финал Евровидения, ведь на его фоне были гораздо более сильные песни. Но сам вокалист заслуживает твоего внимания! Выступая с песней Milkshake Man Go-Jo проявил сразу несколько талантов: харизма, подвижность, артистизм. Посреди припева его эффектно раздели девушки, перед которыми он стал танцевать с голым торсом. Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights Представитель Бельгии, выступивший в первом полуфинале Евровидения, наверное, был одним из самых запоминающихся! Red Sebastian с песней Strobe Lights на сцене появился в красном латексе с красными волосами! У него был яркий макияж глаз, которыми он очаровал публику. Несмотря на лирическое вступление песни, постепенно энергичность нарастала. Красный свет заливал сцену. А перед припевом световые эффекты продублировали исполнителя, и их выступало будто двое! Посреди песни Red Sebastian взял очень высокие ноты! Во второй половине трека с ним стали взаимодействовать танцоры. А финал песни был похожим на рейв. Польша: Justyna Steczkowska — Gaja В этом году Польша на Евровидении представила зажигательное и даже сексуальное выступление. От страны на конкурс поехала Justyna Steczkowska с песней Gaja. Само выступление было довольно сильным, поэтому страна прошла в финал. Начало стало энергичным и резким. Юстина вместе с танцорами взаимодействовали на сцене. Костюмы и само выступление чем-то напомнили Дикі танці Русланы. Кроме сильного вокала Польша показала и хорошо продуманный танец. Как дикие амазонки! Языки пламени успешно завершили такое исполнение. Среди песни на экране показали дракона, а певица поднялась над сценой. Ранее мы рассказывали, кто прошел в финал Евровидения 2025 года.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Евровидение 2025, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter