Вспышка секса и энергии! Какими были самые горячие выступления Евровидения 2025

Чаще всего выступления на Евровидении, по наблюдениям вашего редактора, таковы: лирическая песня о несчастной любви в исполнении бойз-бэнда или девушки, с обычными костюмами и без особого энтузиазма.

Но среди выступлений Евровидения 2025 нашлось несколько действительно горячих номеров! Они перетянули все внимание на себя и затмили других конкурсантов. Именно о самых горячих выступлениях Евровидения мы тебе и расскажем!

Самые горячие выступления на Евровидении 2025

Вікна-Новини собрали для тебя все самые ярые выступления, которые захватили внимание зрителей со всего мира! От этих исполнителей было невозможно оторвать глаз!

Мальта: Miriana Conte — Serving

Выступление, которое точно надолго запомнится зрителям, показала Мальта! Страну представила певица Miriana Conte с песней Serving. Интересным фактом является то, что Европейский языковой союз настоял на изменении названия песни, ведь предыдущий вариант был Kant — созвучный с британским бранным словом.

Песня Serving — о борьбе со стереотипами, собственной свободе и сиянии, несмотря ни на что! Miriana открыто поддерживает ЛГБТК+ и имеет девушку.

Ее выступление во втором полуфинале Евровидения собрало шквал эмоций! Все началось с яркого и красивого визуала, подвижных декораций. Мириана появилась в пышном платье и начала петь. Манера исполнения похожа на американских реперок!

Танцоры выступали в купальниках и красной сетке, полуобнаженные! Во время припева Мириана эффектно разделась и принялась танцевать на коленях! А в конце песни она выполняла прыжки на красном шаре для фитнеса.

Армения: Parg — Survivor

Очень ярким представителем Евровидения в этом году стал Parg с песней Survivor. Его выступление было среди огня и кожи! Мужчина выбрал минимализм, поэтому спел с обнаженным торсом. А до выступления обмазался сажей.

Песня началась очень энергично! Хриплый голос придал ей сексуального звучания. На Parg были только кожаные штаны. А после громкого смеха посреди песни сцена начала гореть огнем!

Но, несмотря на все, возможно, голосование за Армению придется отложить. Ведь мужчина выступал в России после начала полномасштабной войны. Как Parg выступил во втором полуфинале — мы уже рассказывали.

Финляндия: Erika Vikman — Ich komme

После этого выступления еще долго на Евровидении пускали пошлые шуточки! На это и намекает песня Erika Vikman — Ich komme. Если воспринимать ее в непрямом переводе, это означает “я к*нчаю”.

Да и само выступление якобы намекало на это. Полуобнаженная Эрика зажигала вместе с микрофоном. А посреди выступления она оказалась на огромном микрофоне, спустившемся на сцену.

В конце из мега-микрофона начали литься искры! Сама певица очень экстравагантная, и до начала конкурса попала в скандал. Ее просили прикрыть ягодицы хотя бы на момент выступления! А в своих соцсетях девушка не стесняется выкладывать фото 18+.

Австралия: Go-Jo — Milkshake Man

Представитель Австралии не прошел в финал Евровидения, ведь на его фоне были гораздо более сильные песни. Но сам вокалист заслуживает твоего внимания! Выступая с песней Milkshake Man Go-Jo проявил сразу несколько талантов: харизма, подвижность, артистизм.

Посреди припева его эффектно раздели девушки, перед которыми он стал танцевать с голым торсом.

Бельгия: Red Sebastian — Strobe Lights

Представитель Бельгии, выступивший в первом полуфинале Евровидения, наверное, был одним из самых запоминающихся! Red Sebastian с песней Strobe Lights на сцене появился в красном латексе с красными волосами!

У него был яркий макияж глаз, которыми он очаровал публику. Несмотря на лирическое вступление песни, постепенно энергичность нарастала. Красный свет заливал сцену. А перед припевом световые эффекты продублировали исполнителя, и их выступало будто двое!

Посреди песни Red Sebastian взял очень высокие ноты! Во второй половине трека с ним стали взаимодействовать танцоры. А финал песни был похожим на рейв.

Польша: Justyna Steczkowska — Gaja

В этом году Польша на Евровидении представила зажигательное и даже сексуальное выступление. От страны на конкурс поехала Justyna Steczkowska с песней Gaja. Само выступление было довольно сильным, поэтому страна прошла в финал.

Начало стало энергичным и резким. Юстина вместе с танцорами взаимодействовали на сцене. Костюмы и само выступление чем-то напомнили Дикі танці Русланы. Кроме сильного вокала Польша показала и хорошо продуманный танец. Как дикие амазонки! Языки пламени успешно завершили такое исполнение.

Среди песни на экране показали дракона, а певица поднялась над сценой.

Ранее мы рассказывали, кто прошел в финал Евровидения 2025 года.

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