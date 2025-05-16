Спалах сексу та енергії! Якими були найгарячіші виступи Євробачення 2025

Найчастіше виступи на Євробаченні, за спостереженнями редакторки ВІкна-новини, такі: лірична пісня про нещасливе кохання у виконанні бойз-бенду чи дівчини, зі звичайними костюмами та без особливого ентузіазму.

Та серед виступів Євробачення 2025 знайшлися кілька справді гарячих номерів! Вони зібрали всю увагу на себе і затьмарили інших конкурсантів. Саме про найгарячіші виступи Євробачення ми тобі і розповімо!

Найгарячіші виступи на Євробаченні 2025

Вікна-Новини зібрали для тебе всі найпалкіші виступи, які захопили увагу глядачів з усього світу! Від цих виконавців неможливо було відірвати очей!

Мальта: Miriana Conte — Serving

Виступ, який точно надовго запам’ятається глядачам, показала Мальта! Країну представила співачка Miriana Conte з піснею Serving. Цікавим фактом є те, що Європейська мовна спілка наполягла на зміні назви пісні, адже попередній варіант був Kant — співзвучний з британським лайливим словом.

Пісня Serving — про боротьбу зі стереотипами, власну свободу і сяяння попри все! Miriana відкрито підтримує ЛГБТК+ і має дівчину.

Її виступ у другому півфіналі Євробачення зібрав шквал емоцій! Усе почалося з яскравого та красивого візуалу, рухливих декорацій. Міріана постала у пишній сукні та почала співати. Манера виконання схожа на американських реперок!

Танцівники виступали у купальниках та червоній сітці, напівоголені! Під час приспіву Міріана ефектно роздягнулася і почала танцювати на колінах! А під кінець пісні вона виконувала стрибки на червоній кулі для фітнесу.

Вірменія: Parg — Survivor

Дуже яскравим представником цьогорічного Євробачення став Parg з піснею Survivor. Його виступ був серед вогню та шкіри! Чоловік вибрав мінімалізм, тож заспівав з оголеним торсом. А до виступу обмазався сажею.

Пісня почалася дуже енергійно! Хриплий голос додав їй сексуального звучання. На Parg були лише шкіряні штани. А після гучного сміху посеред пісні сцена почала горіти вогнем!

Та попри все, можливо, голосування за Вірменію доведеться відкласти. Адже чоловік виступав у Росії після початку повномасштабної війни. Як Parg виступив у другому півфіналі — ми вже розповідали.

Фінляндія: Erika Vikman — Ich komme

Після цього виступу ще довго на Євробаченні пускали вульгарні жартики! На це і натякає пісня Erika Vikman — Ich komme. Якщо сприймати її у непрямому перекладі, це означає “я к*нчаю”.

Та й сам виступ нібито натякав на це. Напівоголена Еріка запалювала разом з мікрофоном. А посеред виступу вона опинилася на величезному мікрофоні, який спустився на сцену.

Наприкінці з мега-мікрофона почали литися іскри! Сама співачка дуже екстравагантна, і до початку конкурсу потрапила у скандал. Її просили прикрити сідниці хоча б на момент виступу! А у своїх соцмережах дівчина не соромиться викладати фото 18+.

Австралія: Go-Jo — Milkshake Man

Представник Австралії не пройшов до фіналу Євробачення, адже на його тлі були значно сильніші пісні. Та сам вокаліст заслуговує твоєї уваги! Під час виступу з піснею Milkshake Man Go-Jo проявив відразу кілька талантів: харизму, рухливість, артистизм.

Посеред приспіву його ефектно роздягли дівчата, перед якими він почав танцювати з голим торсом.

Бельгія: Red Sebastian — Strobe Lights

Представник Бельгії, який виступив у першому півфіналі Євробачення, певно, був одним із тих, хто запам’ятався найбільше! Red Sebastian з піснею Strobe Lights на сцені постав у червоному латексі з червоним волоссям!

Він мав яскравий макіяж очей, якими зачарував публіку. Попри ліричний вступ пісні, поступово енергійність наростала. Червоне світло заливало сцену. А перед приспівом світлові ефекти продублювали виконавця, і їх виступало ніби двоє!

Посеред пісні Red Sebastian узяв дуже високі ноти! У другій половині треку з ним почали взаємодіяти танцюристи. А фінал пісні був схожий на рейв.

Польща: Justyna Steczkowska — Gaja

Цьогоріч Польща на Євробаченні представила запальний і навіть сексуальний виступ. Від країни на конкурс поїхала Justyna Steczkowska з піснею Gaja. Сам виступ був доволі сильним, тож країна пройшла до фіналу.

Початок став енергійним та різким. Юстина разом з танцівниками взаємодіяли на сцені. Костюми і сам виступ чимось нагадали Дикі танці Руслани. Крім сильного вокалу, Польща показала і гарно продуманий танець. Ніби дикі амазонки! Язики полум’я вдало довершили таке виконання.

Посеред пісні на екрані показали дракона, а співачка здійнялася над сценою.

Раніше ми розповідали, хто пройшов до фіналу Євробачення 2025.

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