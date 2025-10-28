Государственные и профессиональные праздники в ноябре 2025 года в Украине: 17 важных дат, которые следует знать

Ноябрь стоит на финишной прямой года, намекая, что пора подводить итоги и немного сбавить темп.

В этом месяце государственных праздников в Украине нет, однако есть семнадцать других памятных, профессиональных и международных дат, посвящённых работникам разных сфер, студентам, защите прав человека и историческим событиям.

Подробнее о праздниках и памятных датах в ноябре — в материале.

Праздники в ноябре 2025 года

2 ноября — День работника социальной сферы

Отмечают тех, кто помогает людям в сложных жизненных ситуациях. В Японии похожий день называют Днём милосердия.

3 ноября — День инженерных войск

Поздравляют военных, которые строят мосты, укрепления и подрывают инженерные сооружения врага для обороны.

4 ноября — День железнодорожника

В этот праздник чествуют труд железнодорожников, которые во время войны с Россией, часто под обстрелами, организуют эвакуацию людей и перевозку гуманитарной помощи.

9 ноября — Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

Поздравляют мастеров народного искусства, которые возрождают древние техники — ткачество, гончарство, писанкарство и другие.

9 ноября — День виноградаря и винодела

Праздник в честь виноделов. Во Франции и Италии в эти дни проходят праздники сбора урожая винограда, во время которых чтят древние традиции.

12 ноября — День Государственного бюро расследований

Отмечают труд следователей и детективов, раскрывающих самые сложные преступления.

16 ноября — День работников сельского хозяйства

В этот день говорят о важности фермеров и аграриев для продовольственной безопасности страны.

16 ноября — День работников радио, телевидения и связи

Отмечают тех, кто приближает нас к миру информации. Кстати, эра радио (а затем и кино, ТВ) началась ещё в 1895 году.

17 ноября — День студента

Праздник в память о студенческих протестах в Чехии 1939 года, ставших символом борьбы за свободу и образование.

Чтят профессионалов передовой, которые часто возглавляют подразделения во время боёв.

19 ноября — День стеклодела

Поздравляют стеклоделов. Стоит вспомнить, что стекло используют более трёх тысяч лет — в Средневековье оно считалось роскошью.

В этот праздник отмечают тех, кто предсказывает погоду и прогнозирует стихийные бедствия, тем самым спасая множество жизней.

20 ноября — День защиты детей

Праздник учреждён ООН в 1954 году. Во многих странах в этот день детям дарят книги и игрушки.

21 ноября — День Десантно-штурмовых войск ВСУ

Сами десантники считают его “днём свободы и смелости”; в мирное время его часто отмечали прыжками с парашютом.

21 ноября — День Достоинства и Свободы

Вспоминают революции 2004 и 2013 годов в Украине, когда люди мирно отстаивали свои права.

22 ноября — День памяти жертв голодоморов

В эту памятную дату ежегодно чтут миллионы погибших от голода. В Киеве и других городах Украины зажигают свечи в память о погибших.

28 ноября — День работника системы финансового мониторинга

Чтят тех, кто отслеживает финансовые потоки и борется с отмыванием денег.

