Державні та професійні свята в листопаді 2025 в Україні: 17 важливих дат, які варто знати

Листопад стоїть на фінішній прямій року, натякаючи, що час підбивати підсумки і трохи збавляти темп.
У цьому місяці державних свят в Україні немає, проте є сімнадцять інших пам’ятних, професійних та міжнародних дат, присвячених працівникам різних сфер, студентам, захисту прав людини та історичним подіям.
Детальніше про свята та пам’ятні дати в листопаді — у матеріалі.
Свята в листопаді 2025 року
- 2 листопада — День працівника соціальної сфери
Відзначають тих, хто допомагає людям у складних життєвих ситуаціях. У Японії схожий день називають Днем милосердя.
Вітають військових, які будують мости, укріплення та підривають інженерні споруди ворога для оборони.
В це свято вшановують працю залізничників, які під час війни з Росією, часто під обстрілами, організовують евакуацію людей та перевезення гуманітарної допомоги.
-
9 — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
Вітають майстрів народного мистецтва, які відновлюють давні техніки — ткацтво, гончарство, писанкарство та інші.
- 9 — День виноградаря і винороба
Свято на честь виноробів. У Франції й Італії в ці дні проходять свята збору врожаю винограду, під час яких вшановують давні традиції.
-
12 листопада — День Державного бюро розслідувань
Відзначають працю слідчих і детективів, які розкривають найскладніші злочини.
На свято говорять про важливість фермерів і аграріїв для харчової безпеки країни.
Відзначають тих, хто наближає до світу інформації. До речі, ера радіо ( а потім й кіно, тв) розпочалася ще в 1895 році.
-
17 — День студента
Свято на згадку про день студентських протестів у Чехії 1939 року, який став символом боротьби за свободу та освіту.
Вшановують професіоналів передової, які часто очолюють підрозділи під час боїв.
-
19 листопада — День скловиробника
Вітають скловиробників. Варто згадати, що скло використовують понад три тисячі років — у середньовіччі воно вважалося розкішшю.
На свято відзначають тих, хто передбачає погоду та прогнозує стихійні лиха, і тим врятовує чимало життів.
-
20 — День захисту дітей
Свято започатковане ООН у 1954 році. В багатьох країнах цього дня дітям дарують книги та іграшки.
Самі десантники вважають його “днем свободи та сміливості”, в мирін часи його часто відзначали стрибками з парашутом.
Згадують про революції 2004 та 2013 років в Україні, коли люди мирно відстоювали свої права.
В цю пам’ятну дату щороку вшановують мільйони загиблих від голоду. У Києві та інших містах України запалюють свічки на згадку про померлих.
-
28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу
Вшановують тих, хто відстежує фінансові потоки та бореться з відмиванням грошей.
