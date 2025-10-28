Державні та професійні свята в листопаді 2025 в Україні: 17 важливих дат, які варто знати

Листопад стоїть на фінішній прямій року, натякаючи, що час підбивати підсумки і трохи збавляти темп.

У цьому місяці державних свят в Україні немає, проте є сімнадцять інших пам’ятних, професійних та міжнародних дат, присвячених працівникам різних сфер, студентам, захисту прав людини та історичним подіям.

Детальніше про свята та пам’ятні дати в листопаді — у матеріалі.

Свята в листопаді 2025 року

2 листопада — День працівника соціальної сфери

Відзначають тих, хто допомагає людям у складних життєвих ситуаціях. У Японії схожий день називають Днем милосердя.

3 — День інженерних військ

Вітають військових, які будують мости, укріплення та підривають інженерні споруди ворога для оборони.

4 — День залізничника

В це свято вшановують працю залізничників, які під час війни з Росією, часто під обстрілами, організовують евакуацію людей та перевезення гуманітарної допомоги.

9 — Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

Вітають майстрів народного мистецтва, які відновлюють давні техніки — ткацтво, гончарство, писанкарство та інші.

9 — День виноградаря і винороба

Свято на честь виноробів. У Франції й Італії в ці дні проходять свята збору врожаю винограду, під час яких вшановують давні традиції.

12 листопада — День Державного бюро розслідувань

Відзначають працю слідчих і детективів, які розкривають найскладніші злочини.

16 — День працівників сільського господарства

На свято говорять про важливість фермерів і аграріїв для харчової безпеки країни.

Відзначають тих, хто наближає до світу інформації. До речі, ера радіо ( а потім й кіно, тв) розпочалася ще в 1895 році.

17 — День студента

Свято на згадку про день студентських протестів у Чехії 1939 року, який став символом боротьби за свободу та освіту.

18 — День сержанта Збройних Сил України

Вшановують професіоналів передової, які часто очолюють підрозділи під час боїв.

19 листопада — День скловиробника

Вітають скловиробників. Варто згадати, що скло використовують понад три тисячі років — у середньовіччі воно вважалося розкішшю.

19 — День працівників гідрометеорологічної служби

На свято відзначають тих, хто передбачає погоду та прогнозує стихійні лиха, і тим врятовує чимало життів.

20 — День захисту дітей

Свято започатковане ООН у 1954 році. В багатьох країнах цього дня дітям дарують книги та іграшки.

Самі десантники вважають його “днем свободи та сміливості”, в мирін часи його часто відзначали стрибками з парашутом.

21 — День Гідності та Свободи

Згадують про революції 2004 та 2013 років в Україні, коли люди мирно відстоювали свої права.

В цю пам’ятну дату щороку вшановують мільйони загиблих від голоду. У Києві та інших містах України запалюють свічки на згадку про померлих.

28 листопада — День працівника системи фінансового моніторингу

Вшановують тих, хто відстежує фінансові потоки та бореться з відмиванням грошей.

