Как сделать фрукты “в стекле”: праздничный десерт, который поразит всех гостей

Фрукты “в стекле” — это вкусный и очень простой рецепт сладостей, поражающий своей красотой. Ведь при подаче блюд на тот же Новый год важно, чтобы блюда были не повседневными, украшенными разными вкусными элементами. Как сделать фрукты “в стекле” в домашних условиях — читай в материале.

Фрукты “в стекле”: пошаговый рецепт

Если ты думаешь о том, как приготовить фрукты самостоятельно, то сделать это достаточно просто. Для этого нужно взять всего три ингредиента.

Ингредиенты:

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200 г сахара;

100 г воды;

фрукты (которые ты любишь).

Способ приготовления:

В сотейник засыпь 200 г сахара и влей 100 мл воды. Поставь на плиту и на небольшом огне доведи до кипения. После кипения убавляй огонь до минимального. Сироп не перемешивай в течение всего процесса варки. Он будет кипеть и постепенно приобретать желтоватый цвет. Варка сиропа занимает от 15 до 25 минут. Его готовность проверяй, капая сироп в холодную воду (он будет быстро застывать в воде). Мандарины очисть от кожуры и белой пленки. Далее отбери мельчайшие мандарины с небольшим отверстием посередине, в которое вкладывай палочки для суши или шпажки. Мандарины обмокай в горячем сиропе, прокручивай, чтобы равномерно распределить сироп. Поскольку карамель быстро застывает и густеет, работай с ней оперативно. Застывшие карамельные мандарины можно поставить в высокий стакан. Таким же способом можно карамелизовать другие фрукты по желанию.

Как сделать “стеклянные фрукты” с карамелью: рецепт с использованием масла

Ингредиенты:

300 г фруктов или ягод;

растительное масло;

200 г сахара;

10 мл лимонного сока;

70 мл воды.

Способ приготовления:

Прежде чем начать, перебери ягоды и фрукты, тщательно промой их и нарежь небольшими кусочками. Каждый кусочек аккуратно нанизывай на шпажку. Подготовь легкую карамель. Для этого в небольшую кастрюлю насыпь сахар, добавь лимонный сок и воду. Поставь кастрюлю на средний огонь и тщательно перемешивай, пока смесь не будет кипеть. Остается только обмокнуть каждый кусочек фрукта или ягоды в сладкую массу. Не жди, пока карамель сама застынет. Предварительно подготовь стакан с ледяной водой, чтобы погрузить в него фрукты после того, как они будут покрыты карамельным слоем. Готовые карамелизированные ягоды и фрукты следует разложить на тарелку, предварительно смазанную растительным маслом, чтобы избежать прилипания сладкого лакомства к поверхности посуды.

Сахар — источник серотонина, а еще болезней. Чрезмерное потребление рафинированного сахара чревато развитием депрессии, проблем с печенью, диабета, и это неполный перечень. Читай, какой сахар можно употреблять, чтобы уменьшить его вредное воздействие на организм.

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