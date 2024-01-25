Еда и рецепты

Как сделать фрукты “в стекле”: праздничный десерт, который поразит всех гостей

Анна Голишевская, редактор сайта 25 января 2024, 20:15
Как сделать фрукты “в стекле”: праздничный десерт, который поразит всех гостей
Фото: Unsplash

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Как сделать фрукты “в стекле”: праздничный десерт, который поразит всех гостей
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