Как сделать фрукты “в стекле”: праздничный десерт, который поразит всех гостей

Фрукты “в стекле” — это вкусный и очень простой рецепт сладостей, поражающий своей красотой. Ведь при подаче блюд на тот же Новый год важно, чтобы блюда были не повседневными, украшенными разными вкусными элементами. Как сделать фрукты “в стекле” в домашних условиях — читай в материале.
Если ты думаешь о том, как приготовить фрукты самостоятельно, то сделать это достаточно просто. Для этого нужно взять всего три ингредиента.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Сахар — источник серотонина, а еще болезней. Чрезмерное потребление рафинированного сахара чревато развитием депрессии, проблем с печенью, диабета, и это неполный перечень. Читай, какой сахар можно употреблять, чтобы уменьшить его вредное воздействие на организм.
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