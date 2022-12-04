А если выпить кофе с какао? Это не только вкусно, но и полезно!

Ты когда-нибудь пробовал/-ла кофе в сочетании с какао? Диетолог Светлана Фус рассказала о пользе вкусного и необычного коктейля, который можно легко приготовить самостоятельно.

Исследователями была доказана явная польза такого напитка для организма, — пишет Светлана Фус в своем Instagram.

Какао-порошок содержит много полифенолов и природных антиоксидантов, которые уменьшают воспаление и защищают клетки от повреждения.

Кроме того, кофе с какао снижает риск появления желчнокаменной болезни, препятствует холестерину выпадать в осадок и оказывает желчегонный эффект.

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А еще горячий напиток улучшает кровообращение, стимулируя работу мозга.

Есть множество рецептов кофе c какао, поэтому ты можешь экспериментировать и каждый раз изменять пропорции ингредиентов.

Кофе с какао: рецепт

Развести кофе c какао в пропорции 1:1. Добавить воды и сливок по вкусу. Нагреть смесь до момента образования пены.

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