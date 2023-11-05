Квашеные яблоки на зиму. Вспоминаем старые рецепты и наслаждаемся необычным вкусом

Квашение — давняя традиция хранения продовольствия. Наши предки на зиму фрукты и овощи хранили часто способом квашения или сушки. Весь процесс брожения и хранения проходил в основном в бочках, поскольку такой емкости, как банки, еще не было. Вспомним старый рецепт квашения яблок на зиму, но с современными подходами. Как правильно квасить яблоки в домашних условиях — в нашем материале.
Традиционно используют только твердые кисло-сладкие яблоки поздних сортов, такие как антоновка, ранет Симеренко, титовка.
Если не планируешь есть квашеные яблоки сразу, а потреблять в течение зимы, а то и весны — нужно после процесса брожения вынести их в погреб, или какое-нибудь прохладное место.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
Приготовление:
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Квашеные яблоки на зиму в банке — это еще один рецепт в нашу копилку пополнения организма витаминами в зимний период. Приятного аппетита!
Вашему вниманию наш материал рецепта яблочного пюре на зиму как в детстве.
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