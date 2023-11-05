Квашеные яблоки на зиму. Вспоминаем старые рецепты и наслаждаемся необычным вкусом

Квашение — давняя традиция хранения продовольствия. Наши предки на зиму фрукты и овощи хранили часто способом квашения или сушки. Весь процесс брожения и хранения проходил в основном в бочках, поскольку такой емкости, как банки, еще не было. Вспомним старый рецепт квашения яблок на зиму, но с современными подходами. Как правильно квасить яблоки в домашних условиях — в нашем материале.

Какие яблоки подходят для закваски?

Традиционно используют только твердые кисло-сладкие яблоки поздних сортов, такие как антоновка, ранет Симеренко, титовка.

Если не планируешь есть квашеные яблоки сразу, а потреблять в течение зимы, а то и весны — нужно после процесса брожения вынести их в погреб, или какое-нибудь прохладное место.

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Рецепт квашеных яблок на зиму

Ингредиенты на 3-литровую банку:

яблоки;

1 ложка соли;

2 ложки сахара;

вода;

листья смородины, вишни.

Приготовление:

Подготовить чистые банки и крышки. Хорошо моем яблоки, перекладываем их в банку. Яблоки утрамбовывать под самый верх банки. На 3-литровую банку нужно полтора литра чистой воды. В воду добавляем соль, сахар и все размешиваем. Этой водой заливаем яблоки так, чтобы яблоки были накрыты. Можно в банку добавить несколько листиков смородины, вишни. Накрываем капроновой крышкой. Тщательно взбалтываем банку. Ставим банку в глубокий сосуд, чтобы во время брожения рассол не вытекал на пол. Переносим в теплое место. Через 5-6 дней квашеные яблоки можно вынести в прохладное место.

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Квашеные яблоки — рецепт в видео

Квашеные яблоки на зиму в банке — это еще один рецепт в нашу копилку пополнения организма витаминами в зимний период. Приятного аппетита!

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