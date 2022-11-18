Принесут удачу и достаток: что надеть на Новый год — благоприятные цвета и аксессуары

Скоро Новый год! Уже знаешь, в чем его будешь встречать? Если нет — мы подготовили для тебя интересные идеи, что надеть на Новый год 2023, чтобы привлечь успех, счастье и достаток в свою жизнь — читай подробно в материале.

Что надеть на Новый год 2023 — цвета, которые принесут успех

Если ты веришь, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, встречать нужно правильно. Символом грядущего 2023 года является Черный Водяной Кролик. Как животное он значительно спокойнее уходящего года Тигра.

Поэтому и образ на праздник должен быть соответствующий. Встречать Новый год лучше всего в однотонных спокойных оттенках — розовый, голубой, фиолетовый, лимонный, оливковый, белый.

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Дополнить образ можно аксессуарами из золота или серебра. Для тех, кто любит стразы, пайетки, блестки, стоит знать, что стиль все равно должен быть сдержанным, если хочешь задобрить Кролика.

Надеть на Новый год можно и черный — ведь именно он является главным цветом года. Синий символизирует водную стихию, из которой к нам идет Кролик. Можно одеться и в оранжевый, ведь он привлекает удачу и успех.

Астрологи советуют избегать острых аксессуаров и бижутерии — шипов и заклепок, поддельных или некачественных украшений. Также не следует делать слишком яркий макияж.

А для тех, кто хочет привлечь достаток в жизнь, нужно надеть зеленый цвет.

Для празднования Нового года ты можешь выбрать платье, костюм или комбинезон. Или надеть сочетание юбки, брюк с рубашкой или топом. Дополни образ золотыми или серебряными украшениями, сумочкой.

Избегай меховых изделий и аксессуаров, а также анималистического принта.

В чем встречать Новый год — это только твой выбор! Предстоящий праздник позволяет выбрать почти любой цвет, фасон. Так что отдай предпочтение тому, что нравится и подходит тебе больше всего.

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