Хурма при грудном вскармливании: польза или вред для мамы и ребенка

Хурма — источник витаминов, минералов и других полезных для организма человека веществ. Этот экзотический фрукт созревает в октябре.
У многих кормящих мам грудным молоком возникает вопрос, могут ли они есть хурму, не повредит ли это ребенку.
В нашем материале мы даем ответы на вопрос, разрешена ли хурма при грудном вскармливании, чем полезен этот фрукт и как может навредить.
Хурму называют и зимней вишней, и китайским персиком, и сливой богов, и сердечным яблоком, а с латыни хурма переводится как “пища богов”. Польза ее — неоспорима.
В составе хурмы есть:
Хурма — польза:
Педиатры утверждают, что в период лактации молодые мамочки могут есть все, только в меру. Хурма при кормлении грудью — не исключение, поскольку в натуральном составе содержит массу полезных для организма матери и ребенка витаминов и микроэлементов.
Вводить в рацион такой продукт как хурма лучше всего в период полного становления микрофлоры кишечника младенца. Лучшее время — это после шести месяцев. Есть маме хурму нужно небольшими порциями, не более одного раза в сутки, и внимательно наблюдать за реакцией малыша.
В состав хурмы входит бета-каротин, являющийся сильным аллергическим веществом. Поэтому часто у малышей, которые находятся на грудном вскармливании, могут развиваться следующие аллергические заболевания:
Также в составе этих плодов есть танины в достаточно большом количестве. Эти вещества долго перерабатываются еще несовершенной системой пищеварения новорожденных, что может приводить к развитию диареи или запоров, вызывать чувство тошноты или рвоты, увеличивать количество газов и провоцировать колики у младенцев до одного месяца.
В составе хурмы обнаружено большое количество сахара, поэтому ее с осторожностью следует употреблять в пищу диабетикам 1 и 2 типа.
Выбор тропического плода — важная ответственность. Мякоть должна быть насыщенно оранжевого цвета, а кожица — почти коричневая. Это признак спелого фрукта, который может потреблять мама при лактации. Не считая того, принципиально верно выбрать сорт хурмы.
Полезные сорта хурмы для кормящих мам:
Хурма считается одним из тех фруктов, которые не входят в список продуктов, рекомендованных для детей до одного года, потому что этот фрукт может вызвать у ребенка проблемы с пищеварительным трактом.
А в пищу вводить хурму ребенку лучше после трехлетнего возраста, если у малыша нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Если такие проблемы есть, то раньше пяти лет этот фрукт лучше не включать в рацион.
Если ты хочешь больше узнать о пользе хурмы, читай наш материал, почему хурму называют пищей богов.
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