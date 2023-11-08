Здоровье и красота

Хурма при грудном вскармливании: польза или вред для мамы и ребенка

Леся Манзюк, редактор сайта 08 ноября 2023, 07:30
Хурма при грудному вигодовуванні: всі за і проти для мами, що годує

Больше новостей
Как утеплить окна на зиму
Как и чем утеплить окна на зиму, чтобы в холод не замерзнуть
Когда сбивать температуру у ребенка
Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна
коли день подяки
Время выразить благодарность за прошедший год! Когда празднуют День благодарения в США и Канаде и какие традиции этого дня
Хурма при грудном вскармливании: польза или вред для мамы и ребенка
Квашеная капуста рецепт на зиму: ТОП-3 рецепта закуски в домашних условиях
Смотреть больше

Материалы по теме

Когда сбивать температуру у ребенка
Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна
ревматолог що лікує
При проблемах с суставами, артиртах и не только. Кто такой ревматолог и когда к нему надо обращаться
Ботокс для волос
Только визуальный эффект и ничего больше! Преимущества и недостатки ботокса для волос и кому его делать нельзя
Голубці: рецепт приготування від Лізи Глінської
Думаешь, чего бы вкусного съесть? Держи рецепт сочных голубцов от Лизы Глинской

Видео
0:03:37
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо

В очереди уже 1000 грузовиков! Что известно про протест польских перевозчиков на границе с Украиной
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Самое тяжелое — разлука с детьми. Как прошла премия Папа года-2023 и кто победил
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Профессора Ирину Фарион уволить? Из-за чего разгорелся скандал и как реагируют военные
0:04:44
Рація Химера
Станции РЭБ ее просто не видят! В Украине разработали уникальную рацию Himera для военных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 8 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:26
військові медики
Каждый день чувствуют, как вздрагивает помещение от бомб: военные медики рассказали о реалиях Донбасса
0:07:40
незаконний виїзд за кордон
Липовые справки и фейковое волонтерство: какие способы используют для незаконного выезда за границу
0:02:59
Вечір пам’яті за загиблими бійцями 128-ї бригади
Воины на щите, которые навсегда останутся в сердцах: прощание с бойцами 128-й бригады
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 7 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:12:21
Військовий на псевдо Монах про російські РЕБи та ефективні дрони
Минометы были красными от работы! Боец Монах о штурмах россиян и чего не хватает нашему войску
Больше видео
Татьяна Высоцкая
Читать дальше
Место, где противоположности объединяются. Садотерапия — что интересного узнала Татьяна Высоцкая
Як перевірити зір в домашніх умовах — поради офтальмолога
Читать дальше
Если нет возможности посетить офтальмолога — как проверить зрение дома

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь