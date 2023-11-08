Хурма при грудном вскармливании: польза или вред для мамы и ребенка

Хурма — источник витаминов, минералов и других полезных для организма человека веществ. Этот экзотический фрукт созревает в октябре.

У многих кормящих мам грудным молоком возникает вопрос, могут ли они есть хурму, не повредит ли это ребенку.

В нашем материале мы даем ответы на вопрос, разрешена ли хурма при грудном вскармливании, чем полезен этот фрукт и как может навредить.

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Чем полезна хурма

Хурму называют и зимней вишней, и китайским персиком, и сливой богов, и сердечным яблоком, а с латыни хурма переводится как “пища богов”. Польза ее — неоспорима.

В составе хурмы есть:

витамины РР, А, группы В, аскорбиновая кислота;

белки и углеводы;

сахариды;

пектин;

клетчатка;

калий;

кальций;

магний;

натрий;

фосфор;

железо.

Хурма — польза:

выводит вредные и токсичные вещества из пищевода и печени;

снижает образование камней в почках, обладает легким мочегонным эффектом, очищает почки от вредных веществ;

помогает обновлению всего организма, улучшает состояние кожных покровов, ногтей и волос;

способствует укреплению иммунной системы;

препятствует развитию малокровия;

способствует нормализации работы кишечника;

помогает нормализовать работу щитовидки;

младенцам помогает укрепить кости скелета, препятствует возникновению рахита.

Можно ли хурму при грудном вскармливании

Педиатры утверждают, что в период лактации молодые мамочки могут есть все, только в меру. Хурма при кормлении грудью — не исключение, поскольку в натуральном составе содержит массу полезных для организма матери и ребенка витаминов и микроэлементов.

Вводить в рацион такой продукт как хурма лучше всего в период полного становления микрофлоры кишечника младенца. Лучшее время — это после шести месяцев. Есть маме хурму нужно небольшими порциями, не более одного раза в сутки, и внимательно наблюдать за реакцией малыша.

Опасность употребления хурмы при грудном вскармливании

В состав хурмы входит бета-каротин, являющийся сильным аллергическим веществом. Поэтому часто у малышей, которые находятся на грудном вскармливании, могут развиваться следующие аллергические заболевания:

аллергический насморк;

дерматиты;

раздражение или сыпь на коже.

Также в составе этих плодов есть танины в достаточно большом количестве. Эти вещества долго перерабатываются еще несовершенной системой пищеварения новорожденных, что может приводить к развитию диареи или запоров, вызывать чувство тошноты или рвоты, увеличивать количество газов и провоцировать колики у младенцев до одного месяца.

В составе хурмы обнаружено большое количество сахара, поэтому ее с осторожностью следует употреблять в пищу диабетикам 1 и 2 типа.

Какие сорта хурмы можно при лактации

Выбор тропического плода — важная ответственность. Мякоть должна быть насыщенно оранжевого цвета, а кожица — почти коричневая. Это признак спелого фрукта, который может потреблять мама при лактации. Не считая того, принципиально верно выбрать сорт хурмы.

Полезные сорта хурмы для кормящих мам:

Лучшей для употребления во время лактации считается хурма Шарон . Этот сорт является плодом селекционных работ при скрещивании хурмы с яблоками. Поэтому в его плодах практически отсутствуют танины, значит, у младенцев не будет проблем с желудком и кишечником.

. Этот сорт является плодом селекционных работ при скрещивании хурмы с яблоками. Поэтому в его плодах практически отсутствуют танины, значит, у младенцев не будет проблем с желудком и кишечником. Китайская хурма содержит меньше сахара и танина, чем большинство других сортов. Поэтому ее также рекомендуют включать в рацион кормящих мамам.

хурма содержит меньше сахара и танина, чем большинство других сортов. Поэтому ее также рекомендуют включать в рацион кормящих мамам. Королек. Лучше всего употреблять в пищу шоколадный Королек — входящие в его состав пектины стимулируют работу кишечника мамы и младенца.

Хурма как прикорм для малыша

Хурма считается одним из тех фруктов, которые не входят в список продуктов, рекомендованных для детей до одного года, потому что этот фрукт может вызвать у ребенка проблемы с пищеварительным трактом.

А в пищу вводить хурму ребенку лучше после трехлетнего возраста, если у малыша нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Если такие проблемы есть, то раньше пяти лет этот фрукт лучше не включать в рацион.

Если ты хочешь больше узнать о пользе хурмы, читай наш материал, почему хурму называют пищей богов.

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