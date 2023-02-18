Локоны рассыпаются и совсем не слушаются? Лайфхаки, как убрать пушистость волос

В постах фэшн-блоггеров в Instagram и в рекламе мы обычно видим идеальные, гладкие и пышные локоны женщин. Впрочем, в реальной жизни все может быть по-другому.

Пушистость волос появляется по разным причинам — от особенностей генетики до неправильного ухода и внешних факторов.

Но переживать из-за этого не нужно. Ведь есть много способов, как убрать пушистость волос в домашних условиях. Читай об этом подробнее.

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Почему возникает пушистость волос

Есть несколько основных причин появления пушистых волос:

генетика — пористые от природы локоны склонны к пушистости, а также электризации;

— пористые от природы локоны склонны к пушистости, а также электризации; неправильный уход — частое использование фена и выравнивателя без термозащиты может повредить волосы вследствие термического воздействия;

— частое использование фена и выравнивателя без термозащиты может повредить волосы вследствие термического воздействия; химическая завивка — эта процедура, несмотря на усовершенствованные современные технологии, приводит к пересушиванию волос и может негативно повлиять на тонкие и ослабленные локоны;

— эта процедура, несмотря на усовершенствованные современные технологии, приводит к пересушиванию волос и может негативно повлиять на тонкие и ослабленные локоны; недостаточное увлажнение — жаркое солнце летом и холодный ветер и мороз зимой также пересушивают и электризуют волосы;

— жаркое солнце летом и холодный ветер и мороз зимой также пересушивают и электризуют волосы; агрессивное осветление и покраска — выжигание натурального пигмента делает волосы “пустыми”, которые легко развиваются и пушатся.

Как убрать пушистость волос

Если ты хочешь убрать пушистость волос быстро, тебе поможет укладка. Возьми сыворотку, которая борется с электризацией и придает локонам блеск, нанеси несколько капель на волосы и распредели, а затем сделай стайлинг, пользуясь феном и круглой щеткой для расчесывания.

Это сразу сделает твои волосы гладкими. Однако следует понимать, что результат от этого быстро исчезнет.

Если тебе нравятся салонные процедуры, то для пористых волос отлично подойдут ламинирование и кератиновое восстановление.

Однако самый лучший и продолжительный результат даст правильный домашний уход за волосами:

Используй шампунь для сухих, непослушных или поврежденных волос, желательно с кератином в составе. Есть даже специальные шампуни для разглаживания локонов.

Применяй кондиционер после каждого мытья головы для смягчения волосков.

Также несколько раз в неделю наноси смягчающие и увлажняющие маски.

Ежедневно используй средства, не требующие смывания. Например, масла, кремы или сыворотки для увлажнения и восстановления волос.

Делай домашние маски из масел для увлажнения волос. Для пушистых локонов подойдут оливковое, репейное, кокосовое и персиковое масла.

Суши волосы теплой струей воздуха, чередуя ее с холодной. Избегай высокой температуры фена.

При использовании щипцов или выравнивателей нагревай их до температуры не выше 180°C. Обязательно наноси термозащиту во время укладки волос.

Замени пластиковые или металлические щетки на деревянную расческу.

Защищай волосы головным убором как зимой, так и летом. От губительного воздействия солнца наноси на волосы средства с УФ-защитой.

Если ты будешь соблюдать эти правила ухода за волосами на регулярной основе, то уже совсем скоро увидишь положительные результаты и распрощаешься с пушистостью локонов.

Часто пушистые волосы склонны к электризации. Такая проблема есть как у женщин, так и у мужчин. Это может создавать определенный дискомфорт.

Однако решение всегда есть. Читай, почему электризуются волосы и что с этим делать.

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