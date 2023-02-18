Локоны рассыпаются и совсем не слушаются? Лайфхаки, как убрать пушистость волос

В постах фэшн-блоггеров в Instagram и в рекламе мы обычно видим идеальные, гладкие и пышные локоны женщин. Впрочем, в реальной жизни все может быть по-другому.
Пушистость волос появляется по разным причинам — от особенностей генетики до неправильного ухода и внешних факторов.
Но переживать из-за этого не нужно. Ведь есть много способов, как убрать пушистость волос в домашних условиях. Читай об этом подробнее.
Есть несколько основных причин появления пушистых волос:
Если ты хочешь убрать пушистость волос быстро, тебе поможет укладка. Возьми сыворотку, которая борется с электризацией и придает локонам блеск, нанеси несколько капель на волосы и распредели, а затем сделай стайлинг, пользуясь феном и круглой щеткой для расчесывания.
Это сразу сделает твои волосы гладкими. Однако следует понимать, что результат от этого быстро исчезнет.
Если тебе нравятся салонные процедуры, то для пористых волос отлично подойдут ламинирование и кератиновое восстановление.
Однако самый лучший и продолжительный результат даст правильный домашний уход за волосами:
Если ты будешь соблюдать эти правила ухода за волосами на регулярной основе, то уже совсем скоро увидишь положительные результаты и распрощаешься с пушистостью локонов.
Часто пушистые волосы склонны к электризации. Такая проблема есть как у женщин, так и у мужчин. Это может создавать определенный дискомфорт.
Однако решение всегда есть. Читай, почему электризуются волосы и что с этим делать.
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