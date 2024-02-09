Лечение синдрома раздраженного кишечника в полевых условиях — простые советы, как помочь себе

Нести службу своему народу никогда не было простой задачей для военных. Особенно эта задача становится не из легких, когда твоя страна в состоянии войны, а ты — на острие борьбы за свободу. Но еще больше сложностей может прибавлять и здоровье, которое во время боевых действий явно ухудшается. Особенно неприятной неожиданностью в полевых условиях может стать синдром раздраженного кишечника.

Что такое синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника, или сокращен СПК, — это функциональные расстройства кишечника, которые можно наблюдать в течение трех месяцев и более.

СПК сопровождается абдоминальной болью, которая сочетается с нарушениями процесса дефекации и кишечного транзита.

Что может вызвать синдром раздраженного кишечника:

стрессовые ситуации;

неполноценное однообразное питание;

генетическая предрасположенность;

аскаридоз или лямблиоз;

перенесенные кишечные инфекции;

дисбактериоз кишечника

Какие симптомы синдрома раздраженного кишечника

Согласно постановлению 00184 Международных протоколов лечения среди основных симптомов СПК выделяют боль и дискомфорт в животе, повторяющиеся по меньшей мере три дня в месяц.

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Также симптомы уменьшаются после дефекации. Появление признаков расстройства связано с изменением частоты стула и их консистенции.

Если наблюдается более трех стула в день или наоборот менее трех — в неделю, тогда стоит обратить внимание на свое состояние.

Кроме того, о расстройстве могут свидетельствовать вздутие живота и метеоризм, особенно после еды, которые исчезают ночью. Также пациенты часто могут жаловаться на усталость, фибромиалгию, боли в спине, головные боли и частое или неотложное мочеиспускание.

Как лечить синдром раздраженного кишечника в полевых условиях

Проект Ready, Healthy & Able делится полезными советами, как лечить СПК в полевых условиях. Прежде всего, если ты уже знаешь о своей проблеме давно, тогда необходимо подготовиться по возможности к пребыванию в полевых условиях и все спланировать: взять с собой нужные лекарства и соответствующую еду.

Важно, чтобы медикаментов хватило на весь период. Также нужно запастись продуктами, содержащими добавки с клетчаткой и богатые питательными веществами. Будет полезна и измельченная зелень, поэтому если есть возможность найти этот продукт, тогда следует его тоже употреблять.

Они помогают поддерживать тело и помогают бороться с симптомами, даже если способ питания не идеален.

Следует также менять первые блюда, гарниры и пищу быстрого приготовления на те, которые наполнены высоким содержанием белка и клетчатки. В то же время следует избегать продуктов, которые могут усугубить самочувствие. В частности, это могут быть:

рожь, пшеница и овес;

яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишни, капуста, лук, грибы;

горох, фасоль;

пребиотики, например, йогурты “для улучшения пищеварения”;

мед.

Восполнить пробелы в рационе можно и с помощью употребления питательных закусок. В то же время следует не забывать пить много жидкости и не употреблять газированные напитки: карбонизация может усугубить симптомы.

Важен также сон. Поэтому, если нет возможности хорошо выспаться, можно попробовать применить тактический сон: по 20-30 минут за раз.

Но влиять на кишечник может даже стресс, поэтому нужно научиться управлять своими эмоциями и применять методы саморегуляции как, например, медитации. Конечно, это сложно сделать в полевых условиях, но даже короткий перерыв по возможности может помочь улучшить самочувствие.

Не жди до последней минуты: практикуй их заранее и часто. Пусть использование инструментов саморегуляции станет твоей привычкой.

В годы войны риски получения пищевого отравления и кишечных инфекций увеличиваются в десятки раз. Поэтому читай, что делать при пищевых отравлениях и кишечных инфекциях.

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