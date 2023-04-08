Прообраз главного героя в Top Gun с Томом Крузом: пилот Дэн Хэмптон о защите украинского неба и особенностях F-16

Его называют убийцей зенитно-ракетных комплексов: американский пилот Дэн Хэмптон за 20 лет службы в военно-воздушных силах США совершил 151 боевой вылет на истребителе F-16 и принял участие во многих войнах.

Он едва ли не самый известный американский летчик и стал прообразом главного героя в блокбастере Top Gun: Maverick с Томом Крузом в главной роли.

Недавно Дэн Хэмптон заявил, что готов стать на защиту воздушного пространства Украины. Поэтому специальный корреспондент программы Факты недели Артем Куля пообщался с американским пилотом о том, какой он видит надежную защиту украинского неба и как изменит войну передача западных истребителей.

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Об отличии российско-украинской войны от других

По мнению Дэна Хэмптона, российско-украинская война иная, поскольку ставит под вопрос национальное выживание Украины.

Это дает всем украинским военным очень большое преимущество. Я не думаю, что большинство россиян знают, зачем они здесь.

Об особенностях F-16

В наших самолетах пилот является центральным компьютером. Все датчики, дисплеи, авионика, оружие — проходят через пилота.

Мы одеваем специальные шлемы, которые позволяют нам никогда не смотреть вниз, в кабину. Мы можем смотреть, куда пожелаем. Таргетинг, оружие, информация — находятся прямо перед нами.

Это просто другой, более продвинутый способ полета.

Артем Куля подытоживает, что по словам Дэна Гемптона, под рукой пилота во время полета есть четыре или пять видов оружия, которые вы можете использовать. Просто смотря в этом направлении, он может очень быстро поставить оружие туда, куда нужно.

О тактике россиян в воздушных боях

По наблюдениям Дэна Гемптона, в небе россияне действуют равно как и на земле — пытаются взять количеством.

У них очень неправильные представления о современном воздушном бое. И я не сомневаюсь, что ваши пилоты это уже поняли.

По мнению же американского пилота, украинские пилоты часто демонстрируют чудеса креативности.

Когда вы, наконец, получите новые типы самолетов, украинская авиация станет еще более непобедимой.

О том, поставят ли США Воздушным силам ВСУ F-16

Я бы не пытался угадать, о чем думают в Белом доме.

Если самолеты могут быть переданы из США или из другой страны, то вам все равно нужно иметь все, что дает возможность самолету работать.

Нужно иметь техническое обслуживание, оружие, людей, которые могут ухаживать за самолетами и поддерживать их в полете. Дело не только в том, чтобы получить несколько самолетов и нескольких пилотов.

О необходимости помочь украинцам на поле боя

Я не думаю, что украинская авиация нуждается в нашей помощи, потому что вы делаете фантастическую работу. Я хотел сказать, что достаточно людей, желающих принять участие в этом. Если бы нас когда-нибудь попросили, то я бы обычно стал добровольцем.

Было бы честью воевать на вашей стороне. Это было бы правильно в таком случае.

Но пока идет работа над получением F-16 от западных партнеров, Польша уже на днях передаст Украине первые МиГ-29. Читай, что это за самолет и какие его характеристики.

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